Villa Carlos Paz. Fiesta de la primavera 2025: precios, cortes y la grilla completa

Desde hace años, los festejos del cambio de estación reúnen estudiantes, jóvenes e incluso familias que quieren recibir la primavera con alegría y amigos. Por eso, desde Perfil Córdoba armamos esta guía, una exclusiva por cada fiesta, para que no te pierdas nada de lo que tiene preparado la villa: artistas, actividades, operativos de seguridad, cómo llegar y hasta qué más hacer en la ciudad durante el fin de semana.

La Fiesta de la Primavera en Villa Carlos Paz se celebra este sábado 20 de septiembre, organizada por la Municipalidad junto a Cadena 3 y Radio Heat, con entrada libre y gratuita. Desde las 10 hs habrá actividades en el Skatepark, mientras que a partir de las 14 hs comenzará la grilla musical en el Parque de Asistencia del Rally, a orillas del Lago San Roque.

Artistas y horarios

Escenario principal (Parque de Asistencia del Rally)

14 a 18. Bandas locales y regionales: Neon Heart; Cavenecada; Anael Belén Rodríguez (solista); Banday cuarteto; Gemma Civalero (solista); Angeles del laberinto; Gabriel Polidoro (solista); Jam da miércoles; Matías Luchini (solista); Caníbales y reyes; El Club del Blues; Ignacio Sagalá (solista. Programa “La Voz Argentina”); Kawen; DJ Albina Yellow; Mono Strong.

18 a 01. Presentación de los grupos: La Banda de Grillo; SER; FMK; Ecko; Los Caligaris; DesaKTa2.

Escenario Skatepark

10. Superarte 2025. Programa estudiantil con premios muy importantes; Jam de BMX, rollers y skate.

15:30. Presentación de bandas y artistas locales.

19:30. Competencia Nacional de Freestyle.

Cómo llegar y moverte en la ciudad

Para garantizar que todos los asistentes puedan llegar sin problemas, habrá cortes de calles en puntos estratégicos: Av. Arturo Illia, Gob. Peña, J.L. de Cabrera, Gob. Roca, Medrano y Gob. Olmos. La Av. Arturo Illia permanecerá cerrada desde el viernes 19 a las 22 hs hasta el domingo 21 a las 03 hs.

Se implementará una terminal alternativa en Costanera y Nahuel Huapi con colectivos, minibuses y combis para acercar a los jóvenes directamente al evento.

Por otro lado, el costo del transporte en Interurbanos es de $10.000, correspondiendo cada cada tramo el valor de $5.000. Pero si viajás en auto, con un estimado total ida y vuelta y nafta súper a $1.200/litro, el valor es de $14.760 (cada tramo $7.380).

TIP: Recomiendan llegar temprano y usar transporte público para evitar demoras.

Servicios y espacios

- Feria de foodtrucks con opciones accesibles.

con opciones accesibles. - Unidad médica móvil en el predio y corredor sanitario hacia el Hospital Municipal Gumersindo Sayago .

en el predio y corredor sanitario hacia el . - Operativo de bomberos y emergencias junto al escenario principal.

Seguridad y sin alcohol

La organización reforzará la seguridad con más de 1.500 efectivos entre fuerzas municipales y provinciales, además de un sistema de monitoreo con cámaras. Como todos los años, se aplicará una veda de bebidas alcohólicas desde las 0 hs del sábado hasta las 2 hs del domingo, incluyendo comercios, bares y restaurantes, para garantizar un ambiente seguro y familiar.

Qué más hacer en Carlos Paz

Además de la fiesta central, la ciudad tendrá:

- Encuentro de motos Harley Davidson (18 al 21 de septiembre).

(18 al 21 de septiembre). - Regata de la Primavera en el 400 Yacht Club .

. - Certamen de danza “ Universal Dance ” en Teatro Luxor .

” en . - Encuentro de escuelas de tenis y torneo de mami hockey.

y torneo de mami hockey. - Fiestas en boliches como Khalama, Zebra, Molino Rojo y Keops con DJ’s y artistas invitados.

Un fin de semana completo para disfrutar de música, deportes y actividades en uno de los destinos más elegidos de la provincia.

Y por si todavía no te decidiste...

La ciudad tiene una oferta de hotelería sumamente amplia, para todos los gustos. Dentro de los airbnb, hay departamentos céntricos que cotizan desde arriba de los $105.000 (USD 71 al valor del dólar a $1.475) y cabañas para dos personas por $120.000 (USD 81).

Pero si preferís un hotel, podés optar por Palmas del Lago por $64.570 (desayuno incluido, hasta tres personas) o el Apart-Hotel Gibert’s House por $58.626 para dos.