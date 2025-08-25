Comando libertario en Córdoba: Bornoroni unificó el mensaje con foco en la gestión y refuerzo territorial

La Libertad Avanza (LLA) presentó este lunes su nuevo "Comando Integral de Campaña" en Córdoba, y marcó el inicio formal de su estrategia para las próximas elecciones. La reunión, comandada por el principal armador del partido en la provincia y jefe de campaña, Gabriel Bornoroni, comenzó a trabajar de cara a una contienda electoral que se anticipa compleja.

Según difundieron de manera oficial desde el partido, el objetivo central de este Comando es asegurar que el mensaje de LLA "llegue a todos los cordobeses" y sumar "más leones al Congreso que trabajen en las reformas que necesita el país".

La primera foto de composición del comando mostró algunas novedades ya que incluyó no solo a los candidatos y representantes de la alianza, sino a otros dirigentes como Luis Juez, líder del Frente Cívico, partido que forma parte del frente electoral. Del encuentro también participaron las diputadas nacionales Belén Avico, y la recientemente reincorporada Cecilia Ibañez.

En la foto también estuvo Evelin Barroso, sobre la cual hubo versiones de que podría abandonar la lista, y otros dirigentes del Frente Cívico como Walter Nostrala.

Se espera que el Comando Integral de Campaña se amplíe con figuras extrapartidarias, por un lado Soledad Carrizo y Luis Picat estarán presente en los próximos días; y Pablo Cornet, actual intendente de Villa Allende, se encuentra de viaje en Colombia realizando negociaciones vinculadas a su función pública.

La Libertad Avanza suma heridos: Carrizo y Cornet se unen a la campaña

Durante esta primera reunión, se coordinaron las primeras acciones territoriales que comenzarán este miércoles, coincidiendo con el inicio oficial de los plazos legales de campaña. Además, se acordó el lanzamiento de comandos departamentales de campaña en toda la provincia, los cuales también estarán abiertos a la participación de otras fuerzas políticas que deseen apoyar a La Libertad Avanza.

Foto en Buenos Aires

A fin de la semana pasada, los principales candidatos, Gonzalo Roca y Laura Soldano, viajaron recientemente a Buenos Aires para una foto oficial con el presidente Javier Milei, su hermana Karina, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Esta imagen fue difundida en las redes sociales de LLA con un mensaje contundente: "Los candidatos para terminar de cambiar la historia de la Argentina".

Bornoroni respaldó a Lule Menem

En medio del escándalo por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Eduardo “Lule” Menem, utilizó sus redes sociales y desmintió haber formado parte de algún acto de corrupción y señaló que se trata de una operación política del kirchnerismo.

"Jamás imagine tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno. Por el tamaño de dicha operación es que me veo en la obligación de manifestarme al respecto. No puedo hablar ni aseverar nada acerca de la autenticidad o no de los audios que circulan, pero si puedo asegurar la ABSOLUTA FALSEDAD DE SU CONTENIDO.. Jamás hablé con Karina Milei o con el presidente de la Nación sobre prestaciones, contratos o la actividad particular del Andis”, escribió.

El Jefe de Bloque en Diputados de LLA, el cordobés Gabriel Bornoroni, respaldó a Eduardo Menem. “Comparto el comunicado de @Lulemenem. No es casualidad que aparezcan operaciones a días de la elección en PBA, el último reducto del kirchnerismo”, escribió