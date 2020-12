Provincia quiere testear a los turistas que vuelvan de las sierras

Las principales autoridades sanitarias de la Provincia quieren evitar rebrotes de Covid-19 generado por las vacaciones. Alertados por el crecimiento de casos en Buenos Aires, generados por turistas que regresaron de la Costa Atlántica, los sanitaristas diagraman un plan de acción para testear a los turistas que vuelvan de las sierras.

El proyecto contempla la utilización del Neokit Plus, el nuevo test incorporado por la Provincia con el objetivo de hacer frente a la segunda ola de coronavirus, la cual anticipan de una mayor dureza que la primera. La principal ventaja de este test que toma la muestra por saliva es que arroja un resultado rápido y la persona, a las dos horas, podría saber si se infectó o no de Covid-19 durante sus vacaciones y de esta manera no retomar a su trabajo infectado al día siguiente.

En principio los testeos serían aleatorios, aunque se está definiendo la modalidad de implementación.

La experiencia que dejó la afluencia de público a las sierras durante los últimos fines de semana largos generó preocupación en El Panal y en los expertos que asesoran al Ministerio de Salud, quienes anticiparon un posible aumento de casos para enero en caso de no adoptar medidas. Por tal motivo, y en búsqueda de mantener un equilibrio entre el cuidado de la economía de los principales actores del sector turístico y la necesidad de evitar rebrotes, surgió la idea de testear a los turistas que regresen de los destinos serranos.

Entre los proyectos que se manejaron fue el de testear a aquellos que se dirigieran a las sierras, pe- ro la idea fue descartada debido a la dificultad que genera- ría que los viajeros accedieran al test en su viaje de ida.

Mira en Buenos Aires. El pasado ocho de diciembre, la ciudad de Buenos Aires comenzó a realizar controles y testeos para detectar eventuales casos de coronavirus entre turistas que ingresaran a la Capital. La medida contempla a no residentes que tengan previsto permanecer más de un día en el distrito y residentes que regresan después de tres días, quienes comenzaron a realizarse los testeos en cuatro puntos dispuestos para tal fin.

“La pandemia no pasó y hay que seguir cuidándonos”, dijo a Télam el jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel en uno de los controles que comenzó a realizar testeos de saliva en la Terminal de Ómnibus Dellepiane, uno de los puntos de control montados por Buenos Aires.