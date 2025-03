Q' Lokura tuvo su revancha en el Kempes: miles de personas en una noche histórica

La banda de cuarteto Q' Lokura regresó al estadio Mario Alberto Kempes y brindó un show multitudinario ante más de 12.000 fanáticos. Después de la polémica suspensión de su primera presentación debido a la lluvia, el grupo liderado por Nicolás Sattler y Facundo "Chino" Herrera tuvo su revancha con una noche sin inconvenientes climáticos y un baile que hizo vibrar a los asistentes.

Diego Canales, integrante del equipo de comunicación de la banda, aseguró que este segundo Kempes se hizo con la intención de devolverle al público la fiesta que había quedado inconclusa: "El tema del anterior Kempes nos había dejado golpeados. Teníamos todas las expectativas altas de que fuera un buen show. Después pasó lo que pasó, la lluvia, la municipalidad que no nos dejó seguir, que no pudieron saludar a los chicos".

A diferencia de la primera fecha, en esta ocasión la lluvia no apareció, y el evento se desarrolló con total normalidad. Sobre la organización, Canales aclaró que la banda no determinó el precio de las entradas y que algunos aspectos del evento dependieron de la productora: "El precio de las entradas no estaba determinado por nosotros sino por la producción. Fuimos cuidadosos y muy específicos en que no faltara absolutamente nada. Siempre es un tema trabajar con productoras porque tienen muchísimas cosas que hacer y por ahí algún error puede haber. Somos una banda que no organiza eventos. El tema de bebidas y hielo no está a cargo nuestro".

En cuanto a la seguridad, Canales admitió que, aunque había efectivos policiales contratados para el evento, a veces no logran cubrir toda la demanda: "A veces no dan abasto. A nosotros no nos da igual que alguien la pase mal en nuestro baile o sufra un robo". Además, habló sobre la inseguridad en general y los episodios que suelen ocurrir en grandes eventos: "La inseguridad es algo que nos pasa a todos. En la salida, en la entrada, siempre vivimos episodios raros y no está bueno".

Nicolás Sattler.

La banda también enfrentó críticas en redes sociales, algunas de las cuales, según Canales, carecían de fundamentos: "Es muy fácil la crítica y más cuando no es a la persona. Hay algunas críticas que son sin fundamento. La gente a veces se tiene que replantear a quién es la crítica".

Después de semanas difíciles tras la suspensión del primer show, Canales destacó que el grupo vivió esta presentación como una oportunidad de reivindicación: "Nosotros venimos de semanas complejas porque hace mucho nos queríamos reivindicar. La última vez quedó como que nos fuimos a una fiesta privada y nos habían bajado del escenario. Veníamos con una mochila muy pesada y tragándonos cosas que quizás no nos corresponden. Esto lo vivimos como una revancha. Creo que el 90% de la gente se fue satisfecha".

El "Chino" Herrera con su público.

El show comenzó más tarde de lo previsto debido a inconvenientes en el ingreso del público, pero se extendió sin interrupciones. Canales destacó el acompañamiento de la gente y el gran marco de asistentes: "Se habló mucho de la lluvia, de que no nos iban a acompañar, que nos habían soltado la mano. Quiero agradecerle a toda la gente de corazón y demostrarle a todos los malos comentarios, que la gente igual acompañó y metimos más de 12.000 personas".

Con esta presentación, Q' Lokura cerró una etapa marcada por la polémica y dejó en claro que su convocatoria sigue intacta. La banda del momento demostró una vez más su capacidad para llenar grandes escenarios. "Sabíamos que iba a ser complicado por todo lo que se habló y metimos una cantidad de gente impresionante. Fue un numerazo", concluyó Canales. No cualquiera llega al Kempes y monta un espectáculo de esta magnitud, pero Q' Lokura lo hizo… dos veces.