Qué dicen las encuestas y qué puede cambiar hasta el 11/9 en Marcos Juárez

Un final cerrado es lo que se pronostica para las elecciones del 11 de septiembre en Marcos Juárez. La carga simbólica que implican los comicios en el llamado kilómetro 0 de Cambiemos se definirá por escaso margen, a juzgar por las encuestas que se están realizando. Cristián Butié, de CB Consultora, es quien está realizando los estudios que allí se realizan y salen a la luz y los mismos muestran que la diferencia entre Verónica Crescente (apoyada por el gobierno de Córdoba y el vecinalismo) y Sara Majorell (la candidata de Juntos por Marcos Juárez) se viene achicando.



De todas maneras, el propio Butié se encarga de remarcar que se trata de una elección atípica por muchos motivos y hay varias aristas para analizar. La primera es que ambas candidatas “pescan en la misma pecera”. “Crescente fue construyendo su liderazgo en el gabinete de Pedro Dellarosa y tuvo una muy buena performance en la pandemia, por lo que gente valora su liderazgo. Majorel, en tanto, lo fue construyendo desde otro lugar y ahora se empieza a notar”, dice el titular de la consultora CB.



Otro punto a tener en cuenta: Eduardo Foresi, el candidato a vice de Crescente es el dirigente con mejor imagen de Marcos Juárez (80,1% entre muy buena y buena) “y si bien eso no implica que se traduzca automáticamente en votos, suma. Pero lo mismo se podría decir del actual intendente, Dellarrosa, cuya gestión está muy bien valorada: un 77,3% la aprueba. Son datos para tener en cuenta cuando se trata de una elección cerrada”, refiere Butié.



La tercera clave en la que pone énfasis Butié es en la distribución geográfica de Marcos Juárez y dónde son más fuertes una candidata u otra. “En el sur de la ciudad, con Foresi a la cabeza, que viene del PJ, Crescente marca una diferencia. En el centro, Dellarosa saca alguna ventaja, mientras que en el norte es más pendular”, señala.



Con todo, una diferencia de siete puntos, con un margen de error que ronda los 5 puntos “es nada”, dice Butié. “Para que se entienda: 3 puntos en Marcos Juárez son 500 votos, ya que los electores son 24.000. Y hay un 10% de indecisos, de los cuales la mitad podría ir al oficialismo y el resto a las otras fuerzas. En la última etapa de esta campaña, el contacto cara a cara, con los candidatos yendo casa por casa va a ser clave”, añade.



Factor influencia. ¿Quién influye más en los votantes? ¿Schiaretti o las figuras de Juntos? “Hoy, se vislumbra una mayor influencia del gobernador que de los referentes de la coalición”, sostiene el consultor. En la última encuesta, el 80,3% de los habitantes de Marcos Juárez dijeron aprobar la gestión de Schiaretti, que ya visitó tres veces la ciudad. Y volverá antes de los comicios, siempre enfocado en la gestión y en obras para la ciudad.



En el caso de JxC se trata de visitas más “simbólicas”. La de Macri la semana pasada, por ejemplo, fue fugaz y se cometieron algunos errores no forzados, como brindarle una entrevista a un medio radial y dejar afuera al resto. Para algunos dejó sabor a poco, e inclusive hay quienes se animan a decir que el intendente Dellarosa, en el ojo de la tormenta en Juntos por el Cambio, tras la decisión de elegir a Majorel en lugar de Crescente, que era quien mejor medía, no quedó del todo contento.



Un referente cordobés de Juntos, consultado por este medio, fue claro: “Si Pedro elegía a Crescente esta elección ya estaba definida. Pero se cortó solo y optó por Majorel. Más allá de quiénes vengan o no, el resultado va a ser todo de él. Dicho esto, si las visitas van a ser como las de Macri, mejor que no venga más nadie”.