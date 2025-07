Quemar las naves: la vida empieza cuando dejamos de postergar

Hay momentos en la vida que no admiten medias tintas. Instantes decisivos que nos exigen elegir con claridad, soltar lo que ya no sirve y avanzar sin mirar atrás. A esos momentos los llamamos “puntos de no retorno”. Y ninguna imagen los representa mejor que la metáfora de “quemar las naves”.

La historia nos lleva a 1519, cuando Hernán Cortés desembarcó con su tropa en tierras que hoy conocemos como México. Sabía que el terreno era hostil, incierto y desafiante. Sabía también que muchos de sus hombres sentían miedo y contemplaban la posibilidad de regresar. Por eso tomó una decisión radical: ordenó quemar los barcos que los habían traído. No quedaba camino de vuelta. Solo quedaba avanzar.

Quemar las naves es una metáfora poderosa: cerrar la puerta al pasado, renunciar a excusas, abandonar el miedo disfrazado de prudencia. Es apostar todo a aquello que el alma sabe que debe hacerse. Es elegir vivir de verdad.

¿Y si no hubiera un después?

Pero ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas veces postergamos con un “después”, un “más adelante”, un “cuando esté listo”? ¿Cuántas relaciones se enfrían esperando un mensaje que nunca llega, un abrazo que nunca se da, un perdón que nunca se pide?

La vida, a veces, no nos concede más tiempo.

Charlie Harary relató una historia que me dejó pensando.

Ocurrió apenas un mes después del atentado a las Torres Gemelas, en octubre de 2001. Charlie fue invitado a cenar en la casa de una pareja amiga. La noche transcurría entre conversaciones y risas. De repente, en medio de la cena, una mujer que estaba en la cena se levantó sin aviso y salió de la habitación sin decir palabra.

El silencio se hizo insoportable. Nadie se atrevió a preguntar, nadie quiso incomodar. Los anfitriones, con la mirada baja y el alma encogida, simplemente dijeron:

—Déjenla. Está atravesando algo muy, muy difícil.

Entonces contaron la historia que explicaba ese doloroso momento.

Esa mujer había perdido a su esposo en el atentado del 11 de septiembre. Él trabajaba en la segunda torre. Esa fatídica mañana, habían tenido una discusión común, de esas que cualquier pareja puede tener: palabras tensas, orgullo, heridas invisibles. Él se fue molesto a trabajar. Ella continuó con su rutina, sin imaginar que no habría despedida.

Cuando el segundo avión impactó, él se encontraba en un piso alto, por encima del punto de choque. Según los cálculos, le quedaban apenas 20 segundos de vida.

Y en esos últimos segundos, ¿qué hizo?

No llamó a su jefe.

No pensó en su trabajo, ni en sus cuentas.

No buscó resolver problemas materiales.

Llamó a su esposa.

Ella aún no había llegado a casa, así que él dejó un mensaje en el contestador.

Sus palabras fueron simples, sinceras y eternas:

“Soy el hombre más afortunado del mundo por haberte tenido. Me arrepiento profundamente de cada momento en que no te hice feliz. Eres lo mejor que dios me dio. Te amo. Gracias por todo”.

Minutos después, ella llegó a casa. Aún dolida por la discusión, sin sospechar que era la última vez que escucharía su voz en vida. Encendió la televisión. Las imágenes repetían una y otra vez el desastre, el humo, el caos. Y entonces, su teléfono sonó con el mensaje.

Lo escuchó. Y su mundo se rompió en mil pedazos.

Creía estar salvando una vida, pero en realidad estaba devolviendo un milagro

Ese mensaje, ese último acto de amor sin condiciones ni máscaras, sin orgullo ni miedo, le mostró lo que verdaderamente importa cuando ya no queda nada que perder. Él hizo esa llamada porque siempre quiso hacerla. Pero solo cuando supo que no había vuelta atrás, cuando se le quemaron todas las naves, eligió lo esencial: el amor a su pareja.

Porque en ese instante se despojó o lo despojaron de todo lo accesorio: el orgullo, el enojo, las palabras no dichas. Eligió el amor. La verdad. Lo esencial.

Y lo hizo sin garantías, sin tiempo, sin la posibilidad de escuchar una respuesta. Porque cuando ya no hay nada que perder, solo queda lo que realmente importa.

¿Y nosotros? ¿Cuánto seguimos postergando ese llamado, ese perdón, esa frase que podría cambiarlo todo?

¿Cuántos seguimos navegando entre justificaciones, esperando el momento perfecto para hacer lo que sabemos que debemos hacer?

Vivimos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, pero no hay garantías de que haya un mañana.

Entonces, ¿por qué no vivir como si hoy fuera el día en que quemamos nuestras propias naves?

Vivir sin barcos a los que volver

Quemar las naves es llamar a tu padre después de años de distancia. Es pedir perdón sin esperar que el otro también lo haga.

Es decir “te amo” sin miedo a no ser correspondido. Es cerrar ciclos. Empezar nuevos. Volver a creer.

Es elegir lo que el alma sabe… aunque la mente dude.

Te propongo un ejercicio: toma un papel y escribe lo que dirías si te quedaran solo 20 segundos. ¿A quién llamarías? ¿Qué palabras dejarías?

No todo tiene precio…

Y después… no esperes al final para decirlo.

Vive como si no existieran más barcos a los que subir.

Porque cuando se queman las naves, comienza el viaje hacia la vida que siempre quisimos vivir.

(*) Rafael Jashes - Rabino