Quinteros: “Hoy, todo el proceso de licitación incluye a la ciudad de Córdoba”

A fines de la semana pasada, la implementación del juego online en Córdoba dio un paso fundamental, al presentarse las ofertas de tipo de juegos y apuestas que estarán disponibles a partir de octubre, cuando entre en vigencia la concesión. En ese sentido, el concejal de Encuentro Vecinal, aseguró que “todo el proceso licitatorio que está llevando adelante Lotería de Córdoba incluye a la ciudad Capital. Pese a que fuimos 11 los concejales que pedimos expresamente que a través de una ordenanza se prohibiera el juego en la ciudad de Córdoba, eso no ocurrió y esperamos la resolución judicial”. El edil añadió que “el pliego habla de todo el territorio provincial. Y hasta donde yo sé, la ciudad de Córdoba no se independizó de la Provincia, así que está vigente”.



Además, precisó que “todos sabemos que el negocio del juego le sirve a los grandes jugadores que están participando en la licitación si las apuestas se habilitan en la ciudad de Córdoba. Un trabajo elaborado por el propio Quinteros proyectó que en Córdoba se apostarían de manera online $ 16.200 millones en un año. El cálculo fue estimado sobre el aumento porcentual que alcanzó Lotería de Buenos Aires en CABA tras habilitar el juego online. “Es un cálculo conservador”, le dijo Quinteros a este medio.



Parte de la discusión está centrada en la implementación de las apuestas. En la presentación de la licitación del juego online, José Alonso, subgerente de Legal y Técnica de Lotería de Córdoba había afirmado que “está prohibida la implementación de salas de juego físicas, con un límite de 20 kilómetros desde la Plaza San Martín”.



Desde el oficialismo insisten en que no hace falta una ordenanza porque el juego está prohibido. Quinteros precisó que esa ordenanza, que tiene más de 20 años, quedó desactualizada y no hace referencia a los juegos online “porque en aquel tiempo nadie se imaginaba que íbamos a poder apostar desde un teléfono. No permite y no prohíbe, es un gris muy importante que las empresas van a capitalizar, sin dudas”.



Quiénes siguen. Las nueve empresas que continúan en carrera para ofrecer apuestas online en Córdoba son: Casino Victoria de Entre Ríos (asociado con la sueca Betsson); Compañía de Entretenimientos y Turismo (CET), asociada con Daruma Sam; Atlántica de Juegos, asociada a la estadounidense Rush Street Interactive; Binbaires, asociada con Intralot Internacional; Boldt aliada a la empresa de Malta SG Digital; Betway Group, asociada con Picaperto Online; Biyemas, la operadora internacional de casinos online Skill On Net; Impresora Internacional de Valores se presenta sin socios internacionales explícitos.