Quirós: “En 2023 me veo aportando para la reconstrucción de la sociedad”

La pandemia de coronavirus que golpeó al mundo entero colocó a Fernán González Bernaldo de Quirós, más conocido como Fernán Quirós, en un lugar de altísima exposición nacional. Si bien este médico graduado con honores en la UBA es ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, sus decisiones para mitigar el impacto del virus en territorio porteño fueron seguidas de cerca por todos los distritos del país e incluso tomado como modelo a seguir en determinadas situaciones.

El ministro, uno de los funcionarios de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta con mejor imagen, se encuentra de paso por Córdoba para acompañar a Luis Juez en su candidatura a gobernador y, entre otras actividades partidarias, disertará en la ciudad contando su experiencia en la lucha contra el Covid-19.

La llegada de Quirós sigue la misma línea que trazó hace unas semanas Eugenio Burzaco, exsecretario de Seguridad Nacional en el gobierno de Mauricio Macri y creador de la Policía Metropolitana en Caba, quien estuvo en la ciudad asesorando al candidato de Juntos por el Cambio en materia de seguridad, acciones que son impulsadas por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En la previa de su disertación, Quirós dialogó con PERFIL CÓRDOBA, cuando remarcó que la pandemia no terminó y se expresó sobre sus aspiraciones políticas para el 2023.

—¿Qué lecciones nos dejó la pandemia, aunque no haya llegado a su fin?

—Es así, la pandemia no terminó, pero sí salimos de una primera etapa muy dolorosa, en la que los contagios generaban internaciones en terapias intensivas y fallecidos. Esa etapa dolorosa la pudimos zanjar en buena parte por el grado de vacunación de la sociedad, el cual es muy alto a nivel mundial. En este momento estamos en una etapa con olas de casos pero ya no generan tanto daño. Esperamos que en el futuro inmediato podamos tener nuevos tipos de vacunas y que sean más eficaces para evitar la transmisión. Las vacunas actuales impiden que la enfermedad sea grave, pero no evitan el contagio. Cuando logremos cortar los contagios ingresaremos en una segunda etapa, con un formato de un virus circulando en los meses de invierno.

—Un virus estacional.

—Así es. Y respecto a las lecciones y pensando en qué nos dejó, depende desde qué lugar mires la realidad. A la pandemia me gusta mirarla más sistémicamente, como un fenómeno social con daños masivos, un fenómeno catastrófico. Perdimos la salud, la vida, las relaciones personales, perdimos nuestra autonomía, el trabajo. Perdimos tantas cosas, hasta los niños vinculándose. Desde una mirada más sistémica me parece que el principal mensaje que nos dejó la pandemia fue que los grandes daños a la sociedad requieren de coordinación y cooperación para ser enfrentados y mitigados de la manera más fuerte posible. Aquellas sociedades que pudieron actuar de esta manera, comprender que cooperando, transparentando la realidad y donde cada integrante de la sociedad logró entender cuál era su papel, lograron enfrentar la pandemia mejor que aquellos que no lo pudieron hacer. La pandemia mostró que la Argentina necesita mejores vínculos personales y sociales, mejor entendimiento de los líderes y de la sociedad.

—¿Y en términos sanitarios?

—En términos sanitarios mostró que los sistemas de salud deben ser fortalecidos, se debe pensar a largo plazo, cuidar a los trabajadores de la salud y tenemos que poner el foco en los modelos productivos actuales que tiene el ser humano, los cuales hacen que la tierra tenga menos hábitat naturales y que los animales salvajes estén más cerca de los conglomerados urbanos y, por tal motivo, las pandemias han llegado para instalarse y tenemos que estar preparados.

—¿El Gobierno nacional pudo haber evitado muertes? ¿Qué evaluación hace del manejo de la pandemia a nivel país?

—Todos pudimos haber hecho más cosas. Pero desde el Gobierno nacional creo que la duración de la primera cuarentena fue muy dura, muy estricta y muy larga, lo que generó un desgaste muy importante de la sociedad. Creo también que la llegada de las vacunas pudo ser antes o pudimos tener algunas vacunas con anterioridad y tal vez la política de testeo pudo ser más intensiva y alcanzado a más gente. Técnicamente en estos tres puntos se pudo haber trabajado mejor.

—En los últimos meses se lo ve en un rol político, recorriendo el país. ¿En qué rol lo veremos en 2023: candidato a jefe de Gobierno porteño, con aspiraciones a ministro de Salud nacional de Rodríguez Larreta o en algún otro lugar?

—Hoy lo que veo es un gran dolor social, una dificultad social que la pandemia nos dejó y que la crisis económica empeoró. Me veo aportando mi esfuerzo en la reconstrucción de una sociedad que pase por ponerse de acuerdo en algunos caminos de construcción colectiva. No pienso, ni me parece oportuno pensar en mi historia personal. Necesitamos aprender a cooperar de manera más profunda.

—¿En Córdoba acompañará a Luis Juez, quien ya se mueve como candidato a la gobernación?

—Luis Juez es un dirigente muy prestigioso que respeto y valoro mucho. En este contexto de construcción colectiva voy a compartir mis experiencias y a escuchar las que ellos tienen en Córdoba, vamos a dialogar, cooperar y tratar de conseguir algo mejor. De eso se trata el futuro: que cada uno aporte algo.