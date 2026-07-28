Raúl Cardinali cruzó a Rodrigo de Loredo por la terraza gastronómica de Cosquín: "Fue muy mal informado y mintió"

El intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, salió al cruce de las críticas formuladas por el diputado nacional Rodrigo de Loredo sobre la nueva terraza gastronómica de la Plaza Próspero Molina y sostuvo que las afirmaciones del dirigente opositor contienen "mentiras" que perjudican a quienes trabajan en la organización del Festival Nacional de Folklore.

En diálogo con Punto a Punto (90.7 FM), el jefe municipal aseguró que decidió responder públicamente porque las acusaciones "dañan" a la comisión organizadora y a las personas que participan de manera desinteresada en el evento.

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Cardinali rechazó las versiones sobre el costo de la obra y también negó que el espacio gastronómico haya sido construido para el uso exclusivo de funcionarios, familiares o allegados. "Fue muy mal informado. Es mentira que la terraza gastronómica costó 400 millones de pesos; costó un poquito más de la mitad. También es mentira que la usan mis familiares, los políticos o mis amigos", afirmó.

El intendente explicó que la inversión fue realizada por la Comisión Municipal de Folklore, un ente con administración propia que gestiona los recursos generados por el festival y que, según indicó, realizó por primera vez una inversión directa sobre el predio de la plaza.

"La comisión funciona separada de la Municipalidad. Maneja sus propios fondos y yo no puedo sacar ese dinero para hacer obras en los barrios", sostuvo.

"Deje de jugar al influencer"

Durante la entrevista, Cardinali también cuestionó el estilo político de De Loredo y aseguró que prioriza la exposición en redes sociales por encima de la gestión. "Yo me levanto todos los días a las seis de la mañana y me acuesto a la medianoche trabajando por mi ciudad. No puede venir un personaje de este tipo a difamar con un video", expresó.

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En ese sentido, remarcó que la difusión de información incorrecta afecta tanto a la gestión municipal como a quienes participan en la organización del Festival de Cosquín.

"La política necesita una renovación. Necesita gente honesta para que este país pueda salir adelante", señaló.

Cardinali recordó que antes de ingresar a la función pública ejerció durante tres décadas como médico cirujano y aseguró que decidió involucrarse en política para trabajar por su ciudad.

"Conozco muchísima gente honesta en la política, pero también personajes que viven del Estado desde hace años. Eso es lo que termina cansando a la sociedad", sostuvo.