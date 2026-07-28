Rechazan la derogación de la Ley del Libro: "No va a bajar el precio, van a desaparecer librerías"

El Gobierno nacional impulsa un anteproyecto para derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera y modificar artículos de la Ley del Libro y Fomento de la Lectura. Desde la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (FALPA) advirtieron que la iniciativa podría generar una fuerte concentración del mercado editorial y provocar el cierre de librerías independientes en todo el país.

En diálogo con Perfil Córdoba, Carlos Morón, secretario de FALPA, explicó que la normativa vigente establece un precio único para los libros nuevos durante un período determinado, una herramienta que, según sostuvo, "garantiza la competencia entre librerías por servicio, cercanía y oferta cultural, en lugar de hacerlo mediante descuentos imposibles de sostener para los comercios más pequeños".

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Según Morón, la experiencia internacional demuestra que la eliminación del precio único no reduce los valores de forma permanente. "Es una falacia esto de que los precios van a bajar. Van a bajar en un primer momento algunos títulos, van a desaparecer un montón de librerías, van a desaparecer un montón de libros", afirmó.

El dirigente sostuvo que la evidencia de otros países respalda esa postura. Citó el caso del Reino Unido, donde tras la eliminación del sistema de precio fijo en la década de 1990 cerró cerca de la mitad de las librerías independientes y, con el tiempo, el precio promedio de los libros terminó creciendo por encima de la inflación. También mencionó a Brasil, donde la concentración de las ventas en grandes plataformas y cadenas derivó en el cierre de importantes actores del sector.

Morón remarcó que "hoy Argentina tiene el nivel de librerías por habitante más importante de toda América. Muy por encima de México, Brasil y Colombia", una situación que atribuyó, entre otros factores, a la vigencia de esta ley.

Además, aseguró que la norma favorece la diversidad editorial al permitir que editoriales independientes y nuevos autores encuentren espacios para difundir sus obras. "Las librerías, además de un lugar comercial, son un lugar cultural, donde el lector descubre autores nuevos y el librero recomienda libros", señaló.

El secretario de FALPA también cuestionó el argumento de que la desregulación permitiría un acceso más económico a los libros y señaló que la reducción de precios solo podría verse en algunos títulos de alta demanda. "Seguramente en un supermercado podrías conseguir algún bestseller mucho más económico, pero lo que lleva a la larga, como sucedió en Inglaterra, es que disminuye la cantidad de libros y termina aumentando el precio del libro", explicó.

Riesgo para autores

Morón también advirtió que la derogación afectaría los ingresos de los escritores, ya que los derechos de autor se calculan sobre el precio de venta del libro. "Al no haber un precio de referencia, los derechos de autor también se verían perjudicados. Si un libro se vende a 100 y hay un 30% o un 40% de descuento, la utilidad cambia completamente. Si en vez de valer 100 valiera 60 directamente, los autores cobran sobre ese valor", explicó. Según sostuvo, esa situación dificultaría aún más la sustentabilidad de la actividad editorial.

En ese sentido, rechazó el argumento de que la ley representa un beneficio económico para el sector. "Es una ley de costo fiscal cero. No recibimos subsidios ni ayuda del Estado. Las librerías subsisten gracias al esfuerzo del librero que está atrás del mostrador y pone 10 horas de trabajo para que pueda funcionar", expresó.

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El representante de FALPA afirmó además que toda la cadena del libro —autores, editoriales, distribuidores, librerías y grandes cadenas— coincide en rechazar la iniciativa del Gobierno. "Todo el sector está de acuerdo en defender esta ley. No queremos una confrontación política, queremos una Argentina que lea y que avance", indicó. En ese sentido, cuestionó el enfoque del Gobierno respecto de la desregulación. "Es una cuestión de dogmatismo, de que hay que derogar todo y desregular todo, y me parece que se están equivocando", señaló.

Finalmente, pidió que la sociedad valore el rol de las librerías de cercanía. "Que piensen qué pasaría si desaparece la librería de su barrio. ¿Dónde llevarían a un chico a elegir su primer libro? Una librería que cierra es muy difícil que vuelva a abrir", concluyó.