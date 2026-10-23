Reconocimiento para la Sección Deportes de Perfil Córdoba

La Sección Deportes de Perfil Córdoba fue distinguida en el rubro ‘Medios Gráficos’ en el marco de una nueva edición de los Premios ‘Hugo Baromei’, galardón que destaca a periodistas deportivos y medios cordobeses, instituido hace 15 años por Mariano Moreno Instituto Superior. La ceremonia se llevó a cabo anoche en la sede de la entidad educativa, ubicada en Rodríguez Peña 233, y resultó un emotivo punto de encuentro en medio de la agitada agenda que impone el seguimiento de la actividad deportiva, amenizado por un show musical de Diego ‘Bicho’ Márquez.

Marcos Villalobo y Hugo Caric, los comunicadores que se desempeñan en la Sección Deportes de Perfil Córdoba desde su primera edición en 2017, recibieron el galardón de manos del colega Arturo Jaimez Luchetta, docente del curso de Periodismo Deportivo de Mariano Moreno.

TRADICIONAL CEREMONIA. Desde hace muchos años, Mariano Moreno Instituto Superior distingue la labor de periodistas que trabajan en el ámbIto del deporte. /// REDES

“Hace casi una década aceptamos el desafío de entrar a la cancha en desventaja numérica y con un fixture más acotado que los demás equipos, ya que nuestro diario se edita una vez por semana, y con respeto y dedicación nuestro trabajo se ha ganado un lugar y un respeto en el ámbito del deporte”, destacó Caric. “Aquí hay un gran esfuerzo personal, pero también un contexto que acompaña, ya que todas las notas que hemos publicado han sido producto de una valoración estrictamente periodística, con libertad absoluta para proponer temas y enfoques”, puntualizó.

A su turno, Villalobo instó a los periodistas presentes a ‘seguir contando historias, porque parece que continúan gustando’ y a ejercer la profesión con honestidad, respeto y rigurosidad. Al mismo tiempo, sostuvo que el Premio Hugo Baromei -que homenajea a un exalumno de la carrera de Periodismo Deportivo de Mariano Moreno Instituto Superior- representa ‘un mimo inmenso’ en un contexto complejo para la actividad de la comunicación.

La ceremonia de premiación, que reunió a representantes de numerosos medios de comunicación, tuvo como corolario la entrega de una distinción especial para Humberto De Nápoli, histórico comentarista de básquetbol, quien recibió el título ‘Honoris Causa’ a periodistas deportivos y medios cordobeses.

Premiados

Programa deportivo radial: ‘Los especialistas, la tira’ (Radio La Red Córdoba).

Programa deportivo televisivo: ‘Deportes en marcha’ (El Doce TV).

Programa deportivo streaming: ‘El diario de la T’ (Universo Jiménez).

Medios gráficos: ‘Sección Deportes’ (Diario Perfil Córdoba).

Transmisiones deportivas relatos: Marcelo Mántaras (LVDOS).

Transmisiones deportivas comentarios: Eduardo Eschoyez (Radio Suquía).

Labor periodística medios gráficos: Gabriela Martín (Deportes La Voz).

Labor periodística femenina: Ludmila Quaglia (Canal Showsport).

Labor periodística radial: Tomás Cepeda (Radio Sucesos).

Labor periodística televisiva: Mariano Ramírez (Telefe Córdoba).

Labor periodística streaming: Simón Guzmán (351 Deportes).

Labor periodística Mundial 2026: Sebastián Roggero – Joaquín Balbis (La Voz del Interior).

Premio 40 años ‘Mariano Moreno’: Héctor Baldassi.

Reconocimiento especial: 30 años Radio Impacto.

Reconocimiento especial: 40 años trayectoria Javier Flores.

Diploma especial ‘Mariano Moreno’/Premio trayectoria: Daniel Basterra.

Título Honoris Causa: Humberto De Nápoli.