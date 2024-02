Renunció el fiscal de San Francisco, Bernardo Alberione a seis meses de haber sufrido amenazas narcos

El viernes 23 de febrero será el último día que Bernando Alberine ingrese a su oficina en la fiscalía de San Francisco. Dejará de ser el fiscal de Delitos Complejos y de Lucha contra el narcotráfico de San Francisco. Presentó una carta de sólo nueve líneas a Luis Angulo, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia, en donde renunciaba a su cargo.

De esta manera, el funcionario de una de las zonas más peligrosas de la provincia dará un paso al costado luego de 40 años de servicios, 29 como fiscal y 9 como titular de dos áreas que son consideradas como una verdadera “braza caliente”.

Con carteles de cartón, narcos amenazaron a un fiscal cordobés: "Metete en tus cosas"

La información trascendió por el periodista Gustavo Molina y se concreta luego que bandas de narcotraficantes que operan en Córdoba y Santa Fe lo amenazaran de muerte hace seis meses, la noche del 23 de agosto de 2023: “Alberione metete en tus cosas si querés a tu familia”, dice una de las amenazas escrita con fibra en un cartón. Hecho registrado por las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Frontera (departamento santafesino de Castellanos), en donde se puede ver a una persona, pero aún no resulto. “Acá no se vende Coca Cola, se vende cocaína. Frontera es nuestra”, dice uno de los carteles; mientras que otro advierte: “Frontera es nuestra, el que avisa no traiciona”.

Periodista: ¿Renuncia por las amenazas o por cansancio?

Fiscal Alberione: Todo tiene que ver con todo. No es que me afecten las amenazas, uno está preparado, pero el entorno familiar, amigos te preguntan qué vas a hacer, uno no siente lo que el entorno sufre. Estas cosas se deben esclarecer, no pueden amenazar de esta manera a los funcionarios y que no pase nada. Son temas serios y va más allá del temor. Vivo acá desde siempre. Este viernes es el último día. Comienzo la licencia por los meses que trabajé.

San Francisco, la ciudad cabecera del departamento San Justo, está ubicada a 208 kilómetros al este de la ciudad de Córdoba; y tiene una importancia estratégica a nivel provincial y nacional: es la vía de ingreso a la provincia mediterránea de la llamada Ruta del Mercosur, una ruta transoceánica de 2.300 kilómetros de extensión, que une a Porto Alegre en Brasil, con Santiago, en Chile.

Pasaron dos años y el fiscal logra dar un paso al costado

Luego de 40 años en el Poder Judicial, Bernando Alberione dejará la función pública. Pero reconoce que hace años viene debatiendo con las autoridades del TSJ el pago por sus servicios de manera correcta, el fiscal tiene a cargo dos dependencias: Delitos Complejos y Lucha contra el narcotráfico: “Solo me pagaron por una. En las 2 estuve a cargo y por mi forma de trabajar las llevo al día”, indicó Alberione.

Amenazas al fiscal: la Justicia de Rafaela se podría declarar incompetente y se investigaría en San Francisco

“Estuve trabajando con todas las fuerzas de seguridad. La estrategia de la lucha, por los flagelos, son muy diferentes. Las dos fiscalías las dejo funcionando correctamente, sin atrasos”, describió.

Hoy con 62 años, ya había comenzado los “trámites jubilatorios” hace dos años. “Hace dos años que anuncié mi retiro. Lo anuncié en la ocasión del TSJ a San Francisco, en ese momento recibí las felicitaciones de la doctora Aída Tarditti. Fue muy emotivo, algo que valoro muchísimo”, recordó el funcionario.

Para Alberione, estos últimos años fueron con mucha carga laboral y física. “Llevo de una manera muy personal la fiscalía. Tengo una excelente relación con todos en San Francisco. Yo el viernes dejo de trabajar, me tomo licencia”, expresó.