Rick, Klimowicz y Balboa: el Ataque 77 de la Liga Profesional

El 77 se identifica con las piernas para los amantes de la quiniela y representa la conexión con lo divino para los estudiosos de la numerología.

En el ámbito del deporte, se trata del dorsal que en la actualidad identifica al basquetbolista serbio Luka Doncic, estrella de Los Ángeles Lakers y gran figura de la NBA; y que a principios del Siglo XX utilizó el estadounidense Harold Grange, uno de los pioneros del fútbol americano.

El arquero Gianluigi Buffon, leyenda del seleccionado italiano, lució ese guarismo en sus inicios en Parma y en sus finales en Juventus (“Me dio buena suerte”); y el georgiano Khvicha Kvaratskhelia lo adoptó en su etapa de jugador del Nápoli, ante la imposibilidad de utilizar el 7 que hoy luce en el PSG de Francia y que representa su admiración por Cristiano Ronaldo.

En la Fórmula 1, se trata de un número prohibido hasta la temporada 2027, ya que una regla habilita a los pilotos (en este caso, el finlandés Valtteri Bottas) a conservar su identificación hasta dos años después del retiro.

LUCA KLIMOWICZ. “Me gustó y me lo puse, no fue por algo especial”, dijo el juvenil de Instituto respecto al guarismo que luce como identificación. /// PRENSA INSTITUTO

En la Liga Profesional de Fútbol, donde los números de las camisetas están liberados desde hace tiempo y cada vez es más difícil identificarlos con los puestos de los jugadores, el 77 se ha puesto de moda en la temporada 2025.

Con ese dorsal, el brasileño Rick Lima Moraes debutó en Talleres el pasado 25 de enero, en la visita a San Lorenzo por la 1° fecha del Torneo Apertura. Su elección no pasó inadvertida, sobre todo por un detalle de diseño: la utilización de los 7 “con palito”, a la vieja usanza. En su etapa de jugador del Ludogorest de Bulgaria, Rick había lucido la casaca 73.

Caption

En los equipos cordobeses, el juvenil de Instituto Luca Klimowicz fue el otro futbolista que irrumpió en este certamen con la identificación que replica ‘el número sagrado’ de los textos bíblicos.

“No fue por algo especial. Me gustó y me lo puse. Recién después me di cuenta que es el mismo que utiliza Doncic”, comentó el jugador de apellido ilustre en Alta Córdoba.

El delantero -hijo del ex arquero Javier Klimowicz y sobrino del ex atacante Diego Klimowicz- venía de lucir el 23 en su reciente experiencia en el fútbol ecuatoriano, con los colores del Imbabura Sporting Club.

ÁLVARO ANGULO. El lateral de Independiente se destacó en el reciente partido contra Instituto, donde convirtió un gol. /// CEDOC PERFIL

Le dicen ‘La Pantera’

Precisamente ante Instituto, el fin de semana pasado, el colombiano Álvaro Angulo debutó como titular en filas de Independiente y convirtió su primer gol con la camiseta del Rojo.

‘La Pantera Negra’, como apodan al lateral ex Deportivo Pasto, Águilas Doradas y Nacional de Medellín, es otro de los futbolistas que luce la camiseta 77 en la Liga Profesional. “Es un número que combina con mi estilo”, explicó el jugador respecto a su elección.

Angulo no tiene exclusividad en Avellaneda, ya que en la otra vereda de esa ciudad bonaerense, la de Racing, un viejo conocido del fútbol cordobés, Adrián Balboa, luce la misma numeración que el colombiano.

“Rocky” empezó a utilizar el doble 7 en su anterior club, Unión de Santa Fe: “Siempre me encantó el número 11, pero como ya estaba ocupado me incliné por el 77, que es el más parecido”, explicó el ex Belgrano.

MARTÍNEZ DUPUY. El mexicano se sumó a esta temporada a Godoy Cruz de Mendoza, proveniente de Rosario Central. /// CEDOC PERFIL

Otros dos atacantes extranjeros, el paraguayo Ronaldo Martínez (Platense) y el mexicano Luca Martínez Dupuy (Godoy Cruz de Mendoza), también se inclinaron por la camiseta de moda en el fútbol argentino.

La lista de los portadores del dorsal 77, en la categoría de elite de la AFA, se completa con Maximiliano Zalazar, el juvenil delantero de Boca Juniors que a principios de año se sumó a préstamo al plantel profesional de Tigre.

Este futbolista acredita pasos anteriores por el equipo B de Inter de Porto Alegre, Platense, Barracas Central y la Selección Argentina Sub 20. En las dos últimas temporadas, jugando para ‘El Calamar’ y para ‘El Guapo’, Zalazar había optado por lucir en su vestimenta el número 43.

RONALDO MARTÍNEZ. Desde su llegada a Platense, a comienzos de la temporada 2023, el delantero paraguayo adoptó la camiseta número 77. /// CEDOC PERFIL

LOS SIETE 77