Primavera en Córdoba: qué hacer este jueves en el Parque de las Tejas con shows y actividades

Con la llegada de septiembre, Córdoba se transforma en el epicentro de la primavera. Parques y espacios verdes se llenan de familias, jóvenes y amigos que buscan música, entretenimiento y diversión al aire libre.

Por eso, desde Perfil Córdoba te contamos todos los detalles para que planifiques tu jornada sin sorpresas. En esta edición: organizado por el programa “Córdoba Cerca Tuyo”, en Parque de las Tejas.

El evento arranca a las 17 horas y tendrá entrada libre y gratuita. La conducción estará a cargo de Matías Barzola, mientras que la música estará a cargo de DJ Cande Lirio, DJ Cabrito, Cuatro al Hilo y la banda de cumbia pop Jolgorio, con Q’Lokura cerrando la jornada con un show en vivo.

Además de los espectáculos, habrá stands de información y asesoramiento:

- Ministerio de Salud : unidad móvil para vacunación, testeos y consejería en el marco del Programa de la Embarazada y su Bebé.

: unidad móvil para vacunación, testeos y consejería en el marco del Programa de la Embarazada y su Bebé. - Registro Civil, Centro de Atención al Ciudadano y Desarrollo Social y Promoción del Empleo : orientación y trámites.

: orientación y trámites. - Agencia Córdoba Deportes, Cultura, Turismo y Córdoba Joven : actividades recreativas y sorteos.

: actividades recreativas y sorteos. - Banco de Córdoba : obsequios y asesoramiento sobre préstamos y trámites virtuales.

: obsequios y asesoramiento sobre préstamos y trámites virtuales. - Universidad Provincial de Córdoba: información sobre carreras, talleres y programación del Teatro Ciudad de las Artes.

Cortes de calles programados: