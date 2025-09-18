Perfil
CAMBIO DE ESTACIÓN

Primavera en Córdoba: qué hacer este jueves en el Parque de las Tejas con shows y actividades

Este jueves, el programa “Córdoba Cerca Tuyo” invita a celebrar la llegada de la primavera desde las 17 horas con shows en vivo, sorteos y actividades recreativas. Enterate de la guilla, las actividades y cómo ir.

Fiestas de la Primavera - Córdoba
Perfil Redacción Córdoba
Con la llegada de septiembre, Córdoba se transforma en el epicentro de la primavera. Parques y espacios verdes se llenan de familias, jóvenes y amigos que buscan música, entretenimiento y diversión al aire libre.

Por eso, desde Perfil Córdoba te contamos todos los detalles para que planifiques tu jornada sin sorpresas. En esta edición: organizado por el programa “Córdoba Cerca Tuyo”, en Parque de las Tejas.

https://fotos.perfil.com/images/large/2025/09/18/primavera-2101560.png

El evento arranca a las 17 horas y tendrá entrada libre y gratuita. La conducción estará a cargo de Matías Barzola, mientras que la música estará a cargo de DJ Cande Lirio, DJ Cabrito, Cuatro al Hilo y la banda de cumbia pop Jolgorio, con Q’Lokura cerrando la jornada con un show en vivo.

Además de los espectáculos, habrá stands de información y asesoramiento:

  • - Ministerio de Salud: unidad móvil para vacunación, testeos y consejería en el marco del Programa de la Embarazada y su Bebé.
  • - Registro Civil, Centro de Atención al Ciudadano y Desarrollo Social y Promoción del Empleo: orientación y trámites.
  • - Agencia Córdoba Deportes, Cultura, Turismo y Córdoba Joven: actividades recreativas y sorteos.
  • - Banco de Córdoba: obsequios y asesoramiento sobre préstamos y trámites virtuales.
  • - Universidad Provincial de Córdoba: información sobre carreras, talleres y programación del Teatro Ciudad de las Artes.

Cortes de calles programados:

  • - Ituzaingó: corte total cerca del parque.
  • - Bv. Chacabuco: interrumpido en el tramo que bordea al Parque de las Tejas.
  • - Bolivia, Venezuela y Av. Los Nogales: corte total.
