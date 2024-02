Río Tercero sin Universidad: Nación frenó su creación y Ferrer pidió audiencia a Pettovello

La resolución del Ministerio de Capital Humano, el Gobierno Nacional decidió se inicie un “proceso de revisión” y dejar sin efecto las resoluciones ministeriales en donde se creaban varias universidades, entre ellas la ubicada en Río Tercero.

Marcos Ferrer se sorprendió esta mañana. Lo primero que atinó, luego de discutirlo con sus asesores fue pedir una audiencia a la ministro para tratar de comprender los motivos de la decisión. “Aquí se está poniendo en pausa, y nadie sabe por cuánto tiempo una decisión del Congreso Nacional”, afirman fuentes locales.

Consultado sobre cómo recibió la noticia de la resolución del Ministerio de Capital Humano, desde el despacho de Ferrer informaron que "por la mañana nos llegó un Pdf con una resolución que revocaba resoluciones anteriores respecto a universidades nacionales para revisión, entre ellas la de Río Tercero. Por el momento se está evaluando bien la situación, buscando más información y posibles respuestas. Una vez tengamos más certeza probablemente salgamos con un comunicado al respecto".

Luego, el mandatario comentó: ‘’me sorprendió, porque la Universidad Nacional de Río Tercero no le genera ningún gasto al Estado en el marco del ajuste fiscal que se hace. Es una medida a la cual no le veo mucho sentido. El rector trabaja ad honorem y en el presupuesto 2023, con el cual se están manejando las universidades nacionales, la de Río Tercero no está incluida’'.

Ferrer tras la creación de la universidad

“Establecer el proceso de revisión de la creación e inicio de actividades académicas de las nuevas instituciones universitarias nacionales creadas por las Leyes”, expresa el texto que lleva la firma de la ministra Sandra Pettovello. En la misma se comunica de la decisión a la secretaría de Educación del gobierno de Javier Milei.

Junto con la Universidad de Rio Tercero, el año pasado en una tensa sesión en Diputados con la presencia del intendente Marcos Ferrer en el recinto, se crearon cinco universidades nacionales: la Del Delta, la de Pilar, la de Ezeiza y la de Madres de Plaza de Mayo. Todas quedaron sujetas a revisión e inicio de actividades, de acuerdo al primer artículo de la resolución 2024-45 del Ministerio de Capital Humano.

Si no hay Universidad, tampoco rectores

El segundo artículo, también se deja sin efecto el nombramiento por parte del ex Ministerio de Educación de la Nación del abogado especialista en derecho administrativo, Pablo Yannibelli como rector organizador de la Universidad Nacional de Río Tercero. También deja sin efecto el nombramiento de los otros cuatro rectores organizadores.

La resolución tiene fecha de ayer, lunes 26 de febrero y hoy martes tomó estado público en Río Tercero.

Conocida esta medida de la Nación, el intendente de Río Tercero Marcos Ferrer adelantó que le escribió esta mañana a la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello para solicitarle una audiencia.