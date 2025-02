Roberto Cristalli, de UEPC, sobre el paro docente: "En principio la medida se va a ratificar"

El secretario General de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Roberto Cristalli, aseguró que "en principio" será ratificado el paro nacional docente del próximo lunes 24.

“La convocatoria que se ha publicado no ha llegado a la CTERA, no tiene ninguna notificación oficial. No sabemos si el resto de los gremios nacionales la tiene", explicó el dirigente gremial al referirse al llamado de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

"Ayer se evaluó esa posibilidad. Tuvieron un mes y medio esperando la convocatoria. Durante toda la semana se estuvo llamando a la ministra, jamás contestaron. El secretario de Educación (Carlos) Torrendell tampoco dio ninguna novedad y ayer sale esta publicación", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Paro

"Por lo tanto en principio la medida se va a ratificar y en todo caso van a asistir si los convocan durante la medida de fuerza", afirmó Cristalli.

Al ser consultado sobre el posible nivel de acatamiento del paro en Córdoba, el sindicalista sostuvo que sería alto: "Entiendo que sí por las características de los reclamos que están en juego. Hoy no hay salario de referencia a nivel nacional, no está la paritaria para el maestro de grado, son 420 mil pesos ese mínimo. El presupuesto para las universidades y los salarios dependen también de la paritaria".

FONID

"Obviamente está la pérdida del Fonid que no vino más a nivel nacional. En la propuesta del Gobierno provincial esa compensación que tenemos se pone en duda a partir de la mitad de año para adelante. Desde ya digo que a eso no lo vamos a renunciar", completó Cristalli.

Paritaria provincial

Finamente recordó que "estaba previsto para el día lunes" responder a la propuesta de la administración de Martín Llaryora, "pero como está la medida de fuerza", el martes "vamos a estar resolviendo".