Rosca radical en efervescencia en el tramo final de la campaña de Mestre rumbo al #26O

La rosca interna de la UCR cordobesa nunca descansa, menos —ahora— en plena campaña rumbo al 26 de octubre. El candidato a primer diputado nacional de la Lista 3, Ramón Mestre, viene cosechando fotos con intendentes y apoyo de dirigentes en su recorrida por la geografía cordobesa. La meta es protagonizar la pulseada por la novena banca. Los radicales más optimistas dicen que se logrará el objetivo, aunque las encuestas muestran otro panorama.

Mestre arrancó octubre con dos movimientos importantes en su campaña en territorio. Hace dos días compartió una reunión en Totoral, donde fue recibido por el legislador departamental Víctor Molina, junto a los parlamentarios Sebastián Peralta (Tulumba) y Dante Rossi, y el intendente de Sinsacate, Carlos Ciprian.

A su vez, el postulante radical compartió la noche anterior un encuentro que congregó a intendentes de Punilla, con la destacada presencia de Javier Dieminger (La Falda). “Fue un hermoso acto con más de 300 personas”, dijo un estratega mestrista. Cabe recordar que Mestre designó a dos jefes de campaña, los llamados “pacificadores”, Leopoldo Grumstrup (Pilar) e Ignacio Tagni (Villa Nueva), encargados de limar asperezas con sus pares intendentes.

Desde el círculo próximo a Rodrigo de Loredo reafirmaron que “no moverán un dedo” por el exintendente capitalino en esta etapa proselitista que entra en la fase de definiciones. Las heridas de la interna feroz, que terminó en una implosión, siguen sin cicatrizar. “Los nuestros van a ser cero”, declaró una voz deloredista ante la consulta por los movimientos del núcleo de poder en el marco de la campaña. “No va a haber un trabajo de despliegue territorial y no vamos a sumarnos a la campaña” de Mestre, subrayó.

Algunos de los aliados del diputado nacional se muestran “orgánicos” a la lista “pura” de la UCR, pero en el deloredismo aseguraron que “no vamos a trabajar” para “alguien que no nos identifica”. En la misma línea, un radical con despliegue territorial del norte provincial remarcó: “No representa al radicalismo”. “Por compromiso lo han recibido algunos, pero no se van a sumar a trabajar activamente”, aportó otro deloredista al aludir a las fotos de los jefes comunales con el cabeza de lista de la UCR. En el mestrismo sostienen que son “apoyos reales”.

Otra fuente con base en el interior exteriorizó que los intendentes aportarán sus aparatos para fiscalizar el domingo 26 de octubre, pero esto tiene que ver con “una cuestión de transparencia, más que de un respaldo” a Mestre.

“Seducción” al palo

Ante la rosca radical que nunca descansa, en el comando mestrista se concentran en “abuenar” la interna detonada, en buscar adhesiones de dirigentes del interior y, sobre todo, de jefes territoriales al frente de gestiones locales que son “seducidos” por el Centro Cívico con obras y fondos.

Ningún radical lo dirá en público, pero por lo bajo más de uno lo admite. Cerca de Mestre niegan tal situación. “No, en absoluto”, dijo una voz mestrista que tiene diálogo fluido con los intendentes. Fue un juecista quien lo planteó con crudeza en la última sesión de la Unicameral inmersa en clima electoral. “Es viri viri lo que hacen. Dicen no le cobren impuestos a esto, pero denos los ATN. Ustedes hacen lo mismo con los municipios”, disparó Walter Gispert en su embate dirigido al PJ en Provincias Unidas (PU) por su batalla electoral contra el gobierno de Milei en medio de la discusión por las “retenciones cero”.

“¿Saben por qué les votan muchos municipios a ustedes? Porque es la única forma de conseguir plata y te lo dicen por abajo. Se lo digo a los intendentes de mi departamento: no te van a pagar lo que dicen que te van a pagar. Al intendente de Valle Hermoso (Frente Cívico) no le dan nada porque no se saca la foto con ustedes”, lanzó el departamental de Punilla.

Ante el “factor cero” de Milei —sin un peso para los municipios y comunas— los intendentes radicales no hacen olas con el gobierno del PJ en campaña. Y unos cuantos, según el oficialismo son 100 sumando vecinalistas y del PRO, le hicieron un guiño a Juan Schiaretti y Martín Llaryora, bajo el paraguas de PU, en este tiempo electoral. “Nuestros intendentes tienen que seguir gestionando”, reconoció un boina blanca con rol de peso.

Jugada calibrada

Un botón de muestra fue el movimiento calibrado —para que no estalle la interna en el bloque— de los legisladores radicales por la embestida de los halcones cambiemistas contra el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, quien debe comparecer ante la Unicameral para dar explicaciones acerca de los aumentos de la tarifa de Aguas Cordobesas.

La bancada radical se movió con pies de plomo. Desplegó combate de precisión contra el ministro López. Los jefes comunales boina blanca no quieren desatar una pelea con el encargado de bajar obras a los municipios. De las tres acciones de la oposición dura, la UCR se sumó a dos. Apoyó la cuestión de privilegio y rechazó el dictamen del PJ que prorroga la venida de López para cuando se trate el Presupuesto 2026. No obstante, dos parlamentarios boina blanca hicieron “la Gran Lousteau”, levantaron tímidamente la mano para dar su aval, aportó un testigo privilegiado.

Por otro lado, el radicalismo no respaldó la denuncia penal contra el ministro que presentaron sus socios cambiemistas Gregorio Hernández Maqueda y los juecistas comandados por Walter Nostrala. Esta presentación en Tribunales II enfureció al PJ. “Si hubiera un caso de corrupción firmábamos”, dijo un radical con banca al justificar la postura asumida por las “palomas” del bloque que minimizaron el “faltazo” de López. “Va a venir en las próximas semanas”, agregó otro legislador.

El brazo radical en la Legislatura centró su crítica contra Myrian Prunotto y dejó afuera a López. Le machacan a la titular de la Cámara no activar los mecanismos para citar al ministro tras la resolución del pleno del 3 de septiembre.

Dos populismos

“Los populistas siempre hacen daño”, acusó Mestre en su recorrida por Totoral y Punilla. De este modo, cargó contra La Libertad Avanza por el narcoescándalo que involucra a su diputado y candidato bonaerense José Luis Espert. “Supuestamente venía a sacar a la casta, se termina cayendo en su propia trampa”, fustigó. “En Córdoba, el peronismo también está complicado”, criticó el postulante a la Cámara Baja al referirse al ‘Caso Kraisman’. “Es de manual: los candidatos de las 5 listas del peronismo cordobés están calladitos. ¿Juan Schiaretti avala esto?”, sentenció.