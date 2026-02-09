San Luis apuesta al turista cordobés y busca potenciar escapadas y circuitos compartidos

El ministro de Turismo de San Luis, Juan Álvarez Pinto, confirmó que la provincia reforzó su estrategia para captar visitantes cordobeses y consolidar una agenda conjunta que apunte al crecimiento del turismo regional. La cercanía geográfica, los circuitos compartidos y la tendencia a viajes cortos impulsan una alianza que busca potenciar escapadas durante todo el año.

Según explicó, la promoción turística se está reconfigurando en función del nuevo perfil del viajero: más espontáneo, con estadías más cortas y decisiones de último momento. En ese contexto, Córdoba aparece como un mercado clave. El funcionario sostuvo que hoy los cordobeses no sólo eligen San Luis en verano, sino también para fines de semana y escapadas en temporada baja.

Uno de los ejes de la estrategia es mostrar experiencias concretas a través de campañas en medios y redes, con fuerte presencia de influencers. El objetivo es posicionar a San Luis como un destino cercano, accesible y con propuestas para estadías breves, desde eventos culturales hasta naturaleza, gastronomía e historia.

Promoción segmentada y experiencias



Álvarez Pinto señaló que la provincia trabaja en visibilizar sus principales atractivos, desde destinos consolidados como Villa de Merlo hasta zonas emergentes del norte provincial, la costa de los Comechingones, las termas o Potrero de los Funes. También destacó el programa 50 Festivales, que llevó celebraciones populares a toda la provincia durante el verano, convirtiéndose en un motor de movimiento turístico.

En paralelo, subrayó la importancia del trabajo con el sector privado para mantener precios competitivos y ofrecer promociones, como descuentos en alojamiento y gastronomía con beneficios bancarios.

Balance positivo de la temporada



El funcionario afirmó que el balance del verano es favorable: la ocupación promedio provincial rondó el 70% y se superaron los números del año anterior. En destinos como Merlo, el incremento fue significativo y consolidó a la provincia como una opción competitiva dentro del turismo nacional.

En ese sentido, ponderó el trabajo conjunto con Córdoba. El ministro confirmó que existe coordinación permanente entre ambas provincias para crear productos turísticos complementarios. Un ejemplo concreto es la articulación entre La Cumbrecita y La Carolina, los dos pueblos peatonales del país, que se promocionan como destinos asociados para fomentar visitas cruzadas. También se trabaja en circuitos históricos y religiosos vinculados al Cura Brochero, con presencia documentada en Villa de Merlo. La intención es profundizar estas iniciativas con la Agencia Córdoba Turismo, especialmente en turismo religioso, naturaleza y circuitos culturales.

Escapadas todo el año y turismo de eventos

El crecimiento del turismo cordobés fuera de temporada es otro dato destacado. Según el ministro, San Luis logró reducir la estacionalidad con propuestas durante todo el año: eventos deportivos, culturales, turismo de reuniones y congresos. La agenda incluye carreras de rally, partidos de Copa Argentina y actividades culturales que buscan sostener el flujo de visitantes durante los meses de menor demanda.

Además, remarcó la conectividad aérea con los aeropuertos de San Luis y Merlo, que refuerza la posibilidad de eventos corporativos y escapadas cortas.

Por último, entre los elementos simbólicos de la promoción conjunta, el ministro destacó la figura de Eugenia Quevedo, la artista nacida en San Luis y referente del cuarteto cordobés, como embajadora turística que refuerza el vínculo cultural entre ambas provincias.