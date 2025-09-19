Santa Rosa. Fiesta de la Primavera 2025: actividades, entradas, opciones gratis y cómo llegar

Con la llegada de septiembre, Córdoba se transforma en el epicentro de la primavera. Las sierras se llenan de jóvenes que buscan música, naturaleza y celebración. Desde Villa Carlos Paz, Potrero de Garay, Embalse y Santa Rosa de Calamuchita, hasta Villa María y Villa Rumipal, estos son algunos de los destinos más elegidos.

Desde Perfil Córdoba, se hizo un relevamiento de hoteles, Airbnb, fiestas, transportes y el precio de la nafta, para determinar un aproximado de cuánto cuesta sumarse a esta escapada. Para esta edición, Santa Rosa de Calamuchita recibirá a visitantes y vecinos este sábado 20 de septiembre con la Fiesta de la Primavera 2025, un evento popular que se realizará en el Balneario Puchuqui, ideal para disfrutar la música, el aire libre y el paisaje de la zona.

Te contamos los precios actualizados para planificar sin sorpresas y aprovechar la jornada al máximo.

Detalles del evento

La fiesta libre comenzará a partir de las 14:00 y se extenderá hasta las 18:30 horas, con actividades para todos los públicos. La programación incluirá:

- DJ en vivo , con música para ambientar toda la jornada.

, con música para ambientar toda la jornada. - Actividades recreativas y deportivas , pensadas para jóvenes y familias.

, pensadas para jóvenes y familias. - Carpa de salud y puestos de hidratación, garantizando comodidad y seguridad para todos los asistentes.

El acceso será libre y gratuito, permitiendo que todos puedan disfrutar de la primavera sin restricciones.

Transporte y cómo llegar

Santa Rosa de Calamuchita está a 130 km de Córdoba, con opciones de traslado tanto en colectivo como en auto. En primer lugar, los colectivos Córdoba a Santa Rosa cuestan $35.000 ida y vuelta, $17.500 por tramo. Pero si vas en auto, el gasto estimado en nafta súper de $25.450 ida y vuelta, aproximadamente $14.725 por tramo.

Si bien todos los destinos están relativamente cerca, es importante tener en cuenta las distancias de cada uno y la ubicación, para facilitar el recorrido y la organización. Se recomienda prever estacionamiento cercano al Balneario Puchuqui y transporte alternativo dentro de la ciudad para facilitar la movilidad durante la jornada.

Alojamiento: de cabañas a hoteles

Santa Rosa es uno de los destinos más accesibles de la región, con opciones para distintos presupuestos. Por un lado, hay cabañas para dos personas: desde $58.000 por dos noches, en comparación con otras ofertas en Embalse por 200.000 por dos noches. También hay casas rurales para cuatro personas desde $74.000 por dos noches.

Y en lo que respecta a hostelería, se encuentra el Hostel Ctalamochita ofrece tarifas desde $70.000 por dos noches.

Estas opciones permiten organizar la estadía según presupuesto y disfrutar de un día completo de actividades y música en el Balneario Puchuqui.

Experiencia completa y gratuita

La Fiesta de la Primavera 2025 en Santa Rosa de Calamuchita combina música, actividades recreativas y deportes al aire libre, con un entorno natural único frente al río y el balneario. La jornada promete ser un plan ideal para jóvenes, familias y turistas que quieran recibir la primavera con alegría, música y naturaleza, disfrutando de un evento gratuito y seguro.