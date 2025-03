Santiago Longo, el corazón de Belgrano en el clásico

A Belgrano le falta mucho todavía para ser un equipo con el sello del 'Ruso' Zielinski, pero si hay expectativas y argumentos para que eso acontezca hay un nombre y apellido que lo respalda: Santiago Longo.

El 'Pirata' tuvo un flojo primer tiempo en el clásico ante Talleres, y si se iba al entretiempo perdiendo por más, a nadie lo hubiese sorprendido. No pasó eso porque Longo se encargó de frenar de algún modo la embestida del ataque albiazul. Y en el complemento, el técnico de Belgrano metió manos en el equipo, y todo cambió: fue un equipo más vertical, con mirada al arco de Guido Herrera, y solventado por el espíritu de su volante central que se comió la cancha: fue el corazón del 'Pirata'.

Belgrano empató 1-1 el superclásico cordobés ante Talleres, mostrando varias facetas. Le queda mucho trabajo, aún, por hacer a Zielinski, tiene enormes falencias defensivas; pero también posee virtudes y eso le sirvió para empatar el juego, e incluso tuvo chances de llevarse la victoria ante la multitud que lo acompañó en el estadio Julio César Villagra.

Longo fue el jugador con más duelos ganados en el partido, 11; además fue el futbolista con más quites del clásico, 6; pero eso no es todo: recuperó siete pelotas. No son sólo estadísticas, marcan que fue vital para el partido y, fundamentalmente, para Belgrano. Y otro dato, que no esta de más aportar, es que acertó 26/31 de los pases intentados. Un jugador de clásicos, nacido para jugar este tipo de juegos, y que se perfila para ser El jugador que puede darle esa identidad que tienen los equipos del 'Ruso' Zielinski.

Superclásico cordobés: Lucas Zelarayán y Guido Herrera palpitaron el Belgrano-Talleres

A propósito, el DT al término de la igualdad en el Gigante de Alberdi, analizó el juego y afirmó: "El primer tiempo me pareció que no hicimos un buen partido. Con los cambios mejoramos. Tuvimos dos o tres que no pudimos concretar. En el segundo tiempo demostramos ser muy superiores, a diferencia de lo que fue Talleres en el primer tiempo. En el balance me pareció que Belgrano ha sido mejor. Hay que seguir en este camino y que los chicos mejoren. Estamos empatando muchísimo y nos cuesta acercarnos al lugar para pelear una participación en el octagonal”.

El ‘Beto’ Fernández otra vez clave con la Reserva de Belgrano

El DT quiere más. Y ahí aparece el corazón de Belgrano, el que aporta su volante central. Es que Santi Longo, con su entrega incansable en la mitad de la cancha del Celeste, recuerda la lucha de Frodo Bolsón en su travesía en El Señor de los Anillos; es que así como el hobbit carga con el peso del Anillo sin rendirse, Longo asume la responsabilidad de recuperar cada pelota, aun cuando el desgaste físico parece agobiarlo. Ambos representan la resistencia ante la adversidad. El 'Pirata' tiene una dura travesía por delante, y confía en que Longo sea el soporte para llegar a la meta.