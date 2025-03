En un clásico, los capitanes no solo llevan la cinta: cargan con el peso de la historia y el orgullo de su equipo. Y esta no será la excepción para el superclásico que se avecina en Córdoba. Se viene un Belgrano-Talleres y sus capitanes, Lucas Zelarayan y Guido Herrera, ya lo están jugando.

Es que los capitanes son los primeros en alentar y los últimos en rendirse, símbolos de liderazgo dentro y fuera de la cancha. En sus gestos y palabras se reflejan la identidad y el carácter tanto del 'Pirata' como del 'Matador'. No se trata solo de brazaletes, sino de voces que guían y corazones que laten al ritmo del hincha. En ese marco, ambos referentes se juntaron en el hotel Quórum de Córdoba y palpitaron el duelo que se jugará en el Gigante de Alberdi el domingo.

“Son partidos que por ahí te marcan, para lo bueno y para lo malo. El que salga ganador, siempre va encontrar algo anímico que no te da otro partido. Y si perdés, lo mismo. Es fútbol. Más allá de eso pienso en que siempre hay que disfrutarlo, porque es algo que se vive de manera diferente”, afirmó Guido Herrera, quien fue el primero en tomar la palabra en la conferencia de prensa. A su turno, el 'Chino' Zelarayán dijo: “Esta es una semana especial y que tengo toda la familia, todo el mundo te hace sentir que espera el clásico. Pero como protagonistas debemos estar al margen de la ansiedad de la gente. Y lo que vamos hacer es todo lo posible para darle a la gente lo que quiere ver en campo”.

Con el clásico Belgrano-Talleres, los equipos cordobeses empiezan a definir su futuro en el Torneo Apertura.



“En Belgrano hay varios que han jugado el clásico y para el que no, es un partido para disfrutarlo y tomarlo con responsabilidad... No diría que es la última chance de clasificar, pero es muy importante para lo anímico y sirve mucho para lo que queda del torneo y del año”, dijo el capitán de la 'B', quien se mostró sonriente a la lo largo de la charla. Mientras, Guido dijo: “Intentamos transmitir esa tranquilidad. Sabemos cómo se vive en Córdoba, que no es una semana, si no varias antes. Es el partido que el hincha espera. No es un partido más, conlleva una gran responsabilidad. Los dos equipos venimos en algo parecido, estamos expectantes para clasificar. Siempre necesitas ganar estos partidos, pero esta vez nos encuentra a los dos con la necesidad de los tres puntos”.

Los clásicos se juegan de manera especial, no importan tanto los antecedentes, ni cómo vienen, dicen. En ese marco, hace más de 50 años que Belgrano no pierde un clásico en el Gigante, y Zelarayán declaró que buscarán mantener esa racha.

"No hay miedo a perder, sabemos que es muy importante jugar en nuestra cancha y tratar de lograr una victoria. Ha pasado mucho tiempo desde que ganamos un clásico en Alberdi, pero ha estado muy parejo", dijo el talentoso enganche.

En tanto, el arquero sostuvo los números no importan sino lo que se hace en el campo de juego: "Una vez que entras a jugar, las estadísticas no tienen importancia dentro de la cancha".