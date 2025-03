Con el clásico Belgrano-Talleres, los equipos cordobeses empiezan a definir su futuro en el Torneo Apertura

Dentro de siete semanas, Belgrano, Instituto y Talleres habrán definido su suerte en el Torneo Apertura de la Liga Profesional. Por el momento, los tres cordobeses de la Primera División de la AFA permanecen fuera del corte de clasificación a la etapa de playoffs, que inicialmente tendrá como protagonistas a los ocho mejores equipos de cada uno de los dos grupos.

La Fase de Zonas de la competencia -que se reanudará en los próximos días, luego del receso impuesto por la primera Fecha FIFA de 2025- tiene pendientes seis capítulos hasta el primer fin de semana de mayo.

Hasta entonces, el Pirata, La Gloria y el Albiazul compartirán el desafío de enderezar sus irregulares campañas en el primer certamen de la temporada, donde entre los tres han obtenido cinco triunfos, 11 empates y 14 derrotas.

Con 10 fechas disputadas, la llave de la siguiente instancia hoy quedaría conformada por los siguientes cruces: Boca-Gimnasia; Huracán-Platense; Tigre-Lanús; Argentinos Juniors-Deportivo Riestra; San Lorenzo-Estudiantes; River-Central Córdoba; Rosario Central-Defensa y Justicia; Independiente-Barracas Central.

Cabe destacar que los 14 equipos que no logren el objetivo de pasar a los octavos de final quedarán inactivos en la máxima divisional afista hasta mediados de julio, la fecha prevista para el comienzo del Torneo Clausura.

RICARDO ZIELINSKI. “A esta altura, sí o sí necesitamos ganar; pero si no podemos hacerlo, tenemos que tratar de sumar”, puntualizó el estratega de Belgrano. /// PRENSA BELGRANO

Ganar o sumar

De los embajadores de La Docta, Belgrano es quien ha sumado más puntos. Acumula 10 unidades, producto de 2 victorias, 4 empates y 4 derrotas, y marcha en el 11° puesto de la Zona A. El Pirata lleva tres partidos sin ganar y tiene la segunda valla más vencida del certamen, con 17 goles en contra.

“Tendría que enumerar un montón de cosas que me preocupan, pero también hay cuestiones que van mejorando”, dijo Ricardo Zielinski tras el 1-1 de local ante Barracas Central, el quinto partido que ‘El Ruso’ dirigió luego de suceder a la gestión de Walter Erviti y al interinato de Norberto Fernández. “A esta altura, sí o sí necesitamos ganar; pero si no podemos hacerlo, tenemos que tratar de sumar”, se sinceró el entrenador del Celeste.

“El equipo ha ido mejorando en algunos aspectos, pero tenemos distracciones que nos están costando puntos”, añadió ‘El Ruso’ al analizar el desempeño de sus dirigidos. “Nos falta un montón de trabajo y seguramente iremos partido a partido”, puntualizó.

“Creo que vamos a llegar bien al clásico”, vaticinó Zielinski sobre el compromiso con Talleres de la 11° fecha, en el Gigante de Alberdi.

Después del clásico ante los albiazules, la ‘B’ deberá medir fuerzas sucesivamente con Estudiantes de La Plata, Boca Juniors, Tigre y Argentinos Juniors, equipos que se ubican en los primeros cinco puestos de su grupo, y cerrará la etapa clasificatoria visitando a Unión de Santa Fe.

PEDRO TROGLIO. “La situación se puede dar vuelta, pero tiene que ser cuanto antes”, reconoció Pedro Troglio, el entrenador de Instituto. /// PRENSA INSTITUTO

Cuesta abajo

Después de un arranque de campeonato que despertó ilusión, con dos triunfos en tres partidos y una puesta en escena bastante convincente, Instituto se vino a pique. Desde entonces, apenas sumó dos empates en siete partidos, que lo colocan en la 10° posición de la Zona B, con 8 puntos.

“La situación se puede dar vuelta, pero tiene que ser cuanto antes”, reconoció Pedro Troglio, el DT albirrojo, tras la derrota 1-4 ante Lanús. “Estoy acá, con ganas de darle para adelante. Nuca me imaginé estar siete fechas sin ganar. Tengo voluntad de seguir, pero está difícil”, añadió.

“No tengo nada que recriminarles a los jugadores. Hubo partidos que no merecimos perder”, precisó Troglio, cuyo equipo apenas cosechó un punto sobre 18 posibles en los compromisos que afrontó fuera de Alta Córdoba.

Aunque se especuló con que la dirigencia podía aprovechar el receso para disponer un cambio de timonel, Troglio tendrá una nueva chance, tal vez la última, el próximo fin de semana ante San Martín de San Juan. “A mí ningún dirigente me dijo ‘si no ganás, te vas’, pero tengo claro que la situación no es la ideal y que soy el primer fusible”, expresó el entrenador.

ALEXANDER MEDINA. “Tengo mucha fuerza para seguir y hay material para obtener resultados con buen juego.”, manifestó el DT de Talleres. /// CEDOC PERFIL

Ciclotimia albiazul

Ni siquiera la reciente obtención de la Supercopa Internacional ha logrado quitarle al hincha de Talleres la preocupación por el rendimiento del equipo en la presente temporada. Ese sentimiento se profundizó la semana pasada, luego del fallido debut en Copa Argentina frente a Deportivo Armenio.

En el Apertura, el elenco de barrio Jardín marcha 10° en la Zona B, con una victoria, cuatro igualdades y cuatro traspiés. Suma 7 unidades, dos menos que Aldosivi de Mar del Plata, el elenco que hoy estaría perdiendo la categoría por su cosecha en la Tabla Anual.

La ‘T’ acumula seis presentaciones sin triunfos y tiene uno de los peores registros goleadores del actual campeonato de la Liga Profesional: una conversión cada dos partidos. “Nuestro gran déficit es el gol. Ahí está la clave de por qué no tenemos más puntos", señaló el DT Alexander Medina luego del 0-0 ante Sarmiento de Junín del fin de semana pasado.

"Tenemos que afinar a quién le quedan las chances, si a los delanteros o a los extremos, pero el gol es lo que necesitamos para ganar", enfatizó ‘El Cacique’. En el Apertura, los tantos de Talleres fueron anotados por el lateral Gastón Benavídez (2) y los mediocampistas Valentín Depietri y Ulises Ortegoza, además de un gol en contra en el duelo con Independiente.

Talleres obtuvo una victoria en sus últimas 13 presentaciones oficiales. Con pocos días de diferencia, el Albiazul ganó la Supercopa Internacional y quedó eliminado de la Copa Argentina.

En el caso de la ‘T’, el tramo final de la Fase de Zonas de la competencia local coincidirá con las primeras tres presentaciones en Copa Libertadores de América, donde debutará recibiendo a Sao Paulo de Brasil y luego visitará sucesivamente a Libertad de Paraguay y Alianza Lima de Perú.

Contando los dos compromisos de la semana pasada, la derrota por penales ante Deportivo Armenio y el partido pendiente frente a Godoy Cruz, Talleres afrontará una seguidilla de 11 partidos en 47 días hasta comienzos de mayo, incluyendo dos viajes a Buenos Aires y la disputa de dos clásicos. El primero de los duelos ante cordobeses está a la vuelta de la esquina, y puede llegar a convertirse en una bisagra para el conjunto albiazul.

“Tengo mucha fuerza para seguir y hay material para obtener resultados con buen juego. Ahora toca bajar la pelota, analizar en frío y levantarse rápido. Hace dos semanas éramos campeones; no somos los peores del mundo ahora”, sostuvo Medina respecto al presente futbolístico de Talleres, que transita sin escalas entre la euforia y la depresión.

UN CAMPEONATO APARTE. Luis Artime, Juan Cavagliatto y Andrés Fassi, los respectivos presidentes de Belgrano, Instituto y Talleres. Hasta el momento, los tres clubes cordobeses no clasifican a los playoffs del Apertura y eso puede complicarles la economía. /// CEDOC PERFIL

Actuar para vivir

No clasificar para la Fase Final del Torneo Apertura representaría para los equipos cordobeses un paréntesis obligado de nueve semanas y media en la Liga Profesional. La eventual falta de competencia también podría llegar a repercutir en las economías de los clubes.

Talleres, que tiene un presupuesto mensual de US$ 2.500.000 millones, podría amortiguar el impacto de una eliminación con su participación en la Copa Libertadores, donde cobrará US$ 1.000.000 por partido de local, y tiene la chance de sumar US$ 330.000 por victoria.

En contrapartida, Belgrano e Instituto no tendrán presencia a nivel internacional en 2025, donde tienen un cálculo de gastos de US$ 1.800.000 y US$ 950.000, respectivamente, cada 30 días.

LA RECTA FINAL

BELGRANO

11° fecha: vs. Talleres (L).

12° fecha: vs. Estudiantes (V).

13° fecha: vs. Boca Juniors (L).

14° fecha: vs. Tigre (V).

15° fecha: vs. Argentinos Juniors (L).

16° fecha: vs. Unión (V).

TALLERES

11° fecha: vs. Belgrano (V).

12° fecha: vs. Gimnasia (L).

13° fecha: vs. River Plate (V).

14° fecha: vs. Vélez (L).

15° fecha: vs. Platense (V).

16° fecha: vs. Instituto (L).

INSTITUTO

11° fecha: vs. San Martín (L).

12° fecha: vs. Atlético Tucumán (V).

13° fecha: vs. Deportivo Riestra (L)

14° fecha: vs. Rosario Central (V).

15° fecha: vs. Sarmiento (L).

16° fecha: vs. Talleres (V).