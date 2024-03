Sebastián Villarreal: detuvieron a un hombre que habría participado en el crimen

Uno de los presuntos autores del crimen de Sebastián Villarreal quedó detenido en las últimas horas en Córdoba luego de varios allanamientos ordenados por el fiscal Andrés Godoy en los barrios Ciudad Evita y Villa Bustos de la capital provincial. Hay otro hombre, ya identificado, que está prófugo.

El detenido tiene 20 años y cuenta con graves antecedentes por delitos de robo calificado contra la propiedad. El fiscal lo imputó como supuesto autor de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego y homicidio en ocasión de robo.

Sería uno de los dos motochoros que el jueves 29 de febrero asesinaron a sangre fría a Sebastián Villarreal. La víctima estaba a punto de irse a trabajar en su moto. Eran las 6 de la mañana cuando los delincuentes lo atacaron para robarle su movilidad. Antes de huir le dispararon a matar pese a la súplica de Sebastián.

“No me tires que tengo dos hijos”, fue lo último que dijo antes de que los motochoros lo ejecutaran en la vía pública. Su hija mayor relató que su hermano de 15 años observó toda la secuencia y les gritó desde el balcón que no lo mataran porque ya habían logrado quedarse con su moto.

A una semana del asesinato, familiares, amigos y allegados a Sebastián Villarreal realizaron una marcha que contó con fuerte apoyo de la sociedad para reclamar por justicia y más seguridad.