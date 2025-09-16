Legislatura de Córdoba: segundo "round" en Cruz del Eje para aprobar la legislación de promoción de inversiones

La tensión volvió a marcar el pulso del plenario de comisiones de ayer, donde el oficialismo avanzó con el despacho final del proyecto de ley del Ejecutivo provincial que crea el programa de Igualdad Territorial. El PJ y sus aliados va por su aprobación en la sesión de este martes en Cruz del Eje.

La iniciativa impulsada por gobernador Martín Llaryora establece un régimen de incentivos fiscales para empresas con proyectos de inversión que generen empleo en las regiones del Arco Noroeste y Sur-Sur de la provincia. Para la anualidad 2025, el cupo destinado a financiar los beneficios promocionales es de 130 mil millones de pesos.

Con la ley se destinará hasta el 5% del total de la recaudación de Ingresos Brutos en proyectos de desarrollo para estas regiones postergadas. Habrá incentivos de entre el 100% y el 50% de desgravación de IIBB a las inversiones industriales, de desarrollo turístico y del agro. Y, ahora, aparece como un cuarto beneficiario el sector salud.

En medio del fuego cruzado, se sumó al texto final, como aporte de la oposición, el Régimen de Promoción en el Sector de la Salud que plantearon legisladores del Frente Cívico y la UCR.

Según se aclaró, otro punto incorporado es la prohibición de que entren al régimen empresas o individuos que se dediquen a las apuestas o los juegos de azar. Asimismo, se definió que habrá representación de legisladores del oficialismo y la primera minoría opositora en los Consejos Asesores que creará el Ministerio de Economía y Gestión Pública, como autoridad de aplicación.

De esta manera, la Unicameral, las universidades públicas, nacionales y provinciales, universidades privadas y representantes de distintos sectores participarán en el proceso de selección y aprobación de los proyectos de inversión, "realizando el análisis y evaluación sobre la viabilidad de los mismos". La composición, actuación y funciones de estos Consejos se determinará por vía reglamentaria.

Voces opositoras

La versión que llevó inicialmente a la comisión el oficialismo "era mucho más light", advirtió una voz opositora. Esta nueva reunión conjunta de las comisiones de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales, y de Legislación General, "volvió a ser bastante dura", remarcó la fuente.

Sin embargo, se logró avanzar en estos cambios que para algunos resulta un aporte en el marco del diálogo, mientras que otros mantienen su sabor amargo respecto de la iniciativa. En este sentido, la radical Brenda Austin expresó el apoyo en general de la UCR, aunque van con "disidencia parcial" en un dictamen propio.

"Nosotros vamos con la disidencia parcial para incorporar algunas cuestiones que nos parecen importantes en términos de inversiones en infraestructura básica -como agua, cloacas y energía-, lo de educación que no lo incluyeron y algunos aspectos vinculados a los subsidios a la energía eléctrica y lo que tiene que ver con el acceso a crédito a tasas subsidiadas", puntualizó la parlamentaria opositora.

Entre los halcones opositores, el liberal Gregorio Hernández Maqueda disparó munición pesada. "Alertamos a todos los cordobeses que la Ley de Clientelismo Impositivo de Llaryora que pretenden aprobar en Cruz del Eje: 1) Profundiza la pobreza y la desigualdad. 2) Es una oportunidad del gobierno de hacer caja ilegal".

"Nuestro proyecto en cambio prevé eliminar Ingresos Brutos y Sellos para todos, sin intermediación del gobierno y, por lo tanto, sin oportunidad para el robo", fustigó el opositor del ala dura.

Desde el juecismo, Walter Nostrala insistió en su crítica en torno a una ley marketinera al que el PJ "nos tienen acostumbrados" y rechazó la "discrecionalidad" que le otorga la normativa al Poder Ejecutivo.

En foco

El despacho por mayoría aprobado ayer indica que se crea el programa de Promoción para el Desarrollo e Igualdad Territorial de la provincia, cuyo objetivo es “promover, de manera prioritaria, el desarrollo, crecimiento y consolidación de las regiones Noroeste y Sur de la provincia, mediante la realización de inversiones productivas, innovaciones tecnológicas y el impulso de la mano de obra en el sector primario, industrial y turístico, como una medida adicional de potenciar la economía regional y reducir las desigualdades territoriales”.

El programa beneficiará a la zona Noroeste de Córdoba -los departamentos Río Seco, Tulumba, Sobremonte, Ischilín, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier y Totoral-. Además de las pedanías del departamento Río Primero: Castaño, Chalacea, Timón Cruz, Esquina y suburbios. También alcanza a la zona Sur-Sur: los departamentos Presidente Roque Sáenz Peña y General Roca.

Los sectores económicos a promover son: industrial, fomento y desarrollo turístico, primario y salud. Se establecen incentivos fiscales, más exactamente con la utilización por parte del Estado provincial del instrumento de la exención tributaria y la reducción del impuesto que corresponda. Para este año, el cupo destinado a financiar los beneficios promocionales es de 130 mil millones de pesos.

Tras enumerar las modificaciones incluidas en algunos artículos del texto final, el oficialista Edgardo Russo (HUxC) destacó: "Bienvenido sea que los legisladores hayan propuesto algunas consideraciones para una ley que es importantísima para la provincia". Y enfatizó: "Esta ley traerá beneficios para la gente que quiera invertir, lo cual permitirá acelerar el crecimiento de estas regiones".

El PJ junto a sus aliados avanzará este martes en la sanción de la ley en Cruz del Eje al retomar la sesión especial que se inició la semana pasada en Laboulaye. Sin margen político para poder rechazar el objetivo central de la iniciativa, aunque se espera nuevamente fuego cruzado en los discursos, la oposición cambiemista acompañará en general la ley, pero habrá disidencias parciales en la aprobación en particular.