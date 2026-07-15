Semifinal Argentina-Inglaterra: las recomendaciones de un cardiólogo para cuidar el corazón durante el partido

La expectativa por la semifinal entre Argentina e Inglaterra moviliza a millones de hinchas, pero también encendió una advertencia médica. El cardiólogo Juan Pablo Peirone alertó que el estrés intenso que generan este tipo de encuentros puede incrementar el riesgo de sufrir infartos, arritmias e incluso muerte súbita, especialmente en personas con enfermedades cardiovasculares.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), el especialista explicó que esta relación entre el fútbol y los eventos cardíacos está respaldada por investigaciones científicas.

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"Hace más de 20 años se realizó un estudio en Alemania que analizó qué les ocurría a personas con antecedentes cardiovasculares sometidas al estrés extremo de un partido de fútbol. Se comprobó que aumentaba el riesgo de eventos cardiovasculares, de infarto y de arritmias que incluso pueden provocar muerte súbita", señaló.

Peirone explicó que, durante situaciones de alta tensión emocional, el organismo libera grandes cantidades de adrenalina, cortisol y otras hormonas del estrés.

"Toda esa descarga de adrenalina produce vasoconstricción e irrita las arterias. En personas que tienen pequeñas placas de colesterol, aunque estén dormidas, puede provocar que se rompan y desencadenar un infarto. También puede generar arritmias graves", detalló.

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El especialista aclaró que el objetivo no es generar temor, sino concientizar. "No es para asustar. Es para decir que el estrés extremo de estos partidos puede aumentar el riesgo en pacientes cardiópatas. Eso está demostrado científicamente."

El consejo para quienes tienen problemas cardíacos

De cara al partido, el médico recomendó que quienes padecen enfermedades cardiovasculares lleguen al encuentro con sus controles al día y evitando conductas que puedan sumar más exigencia al organismo.

"Lo ideal hubiese sido haber hecho un control previo con el cardiólogo, tener la presión normal, el colesterol controlado y la frecuencia cardíaca estable."

Además, pidió evitar varios hábitos frecuentes durante los partidos. "No consuman bebidas energizantes, no tomen alcohol en exceso, no se pongan a fumar y hagan un almuerzo liviano. Una comida muy abundante también puede convertirse en un disparador."