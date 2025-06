Siciliano sobre el fallo que ratificó la condena de Cristina: "No nos corresponde opinar"

El jefe de bloque de Hacemos Unidos por Córdoba en la Legislatura, Miguel Siciliano, expresó que "como gobierno" no les "corresponder opinar" sobre la sentencia de la Corte Suprema que ratificó la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.

"No nos corresponde opinar"

"No necesitamos aclarar nuestra postura frente a temas judiciales, porque estamos en la misma posición en la que estuvimos siempre: Somos institucionalistas, los fallos judiciales se acatan o se apelan si hay instancias para hacerlo. Respetamos todas las opiniones pero como gobierno, no nos corresponde opinar", explicó el legislador provincial.

Críticas a Juez y De Loredo

"Hay sectores políticos que nos piden que tomemos posición. Esta es nuestra posición y la expresamos fuerte y coherentemente desde hace muchos años", resaltó Siciliano en una publicación de "X".

"Escucho a dirigentes como Luis Juez y Rodrigo De Loredo criticarnos por esto y me pregunto: ¿quiénes nos critican? ¿Los que guardan silencio a la hora de defender a nuestros productores agropecuarios con la quita de retenciones? ¿Los que no se animan a gritar que debemos cuidar y financiar a nuestra universidad pública? ¿Los que todavía no escuché pararse de manos para defender al INTA? ¿Los que no hacen nada de nada por nuestros jubilados y de hecho no dieron cuórum en Diputados la semana pasada? ¿Los que no hacen nada para que el gobierno nacional nos dé lo que nos corresponde y que si le da al AMBA en materia de subsidios por ejemplo?", cuestionó.

"Tampoco los escuché nunca opinar sobre los temas judiciales que vinculaban al ex presidente Macri o por ejemplo en el caso Libra que hoy involucra al gobierno del presidente Milei", prosiguió Siciliano.

"Nosotros mantenemos la misma posición que tuvimos en esos momentos, hoy. Por eso sostengo que somos coherentes", enfatizó.

Por último les pidió que "no tengan doble vara" y que "no sean hipócritas". "¡Nosotros en Córdoba somos coherentes y mantenemos el respeto a las instituciones hace muchos años!", concluyó Siciliano.