“Siempre pensamos que el PJ iba a terminar unificado”

El próximo 23 de junio la ciudad de Río Cuarto elegirá a su nuevo intendente y –de a poco– el clima electoral comienza a subir temperatura en el sur provincial. Los comicios en ‘el Imperio’ serán los únicos del calendario electoral y todos los ojos del mundillo político estarán puestos sobre lo que ocurra en la segunda ciudad del territorio cordobés.

Tras un cierre de listas frenético, la oferta de postulantes finalmente tendrá a dos candidatos de origen peronista: Guillermo De Rivas y Adriana Nazario, quienes no pudieron lograr una lista de unidad. En la vereda de enfrente estará el candidato de Primero Río Cuarto, Gonzalo Parodi (UCR) quien sí logró unificar criterios y alcanzar una opción electoral que contuviera a los principales dirigentes radicales que semanas antes parecían distanciados.

En la antesala a tan importante elección, Parodi analizó los escenarios que se plantean en la capital alterna de la provincia.

—Lograron una lista de unidad, algo que no parece fácil en ningún territorio. ¿Ahora cómo se plantea la campaña?

—Venimos haciendo una campaña muy de cara a la gente. Nos presentamos como un espacio de vecinos donde hay mucha gente que no viene de la política tradicional, personas que vienen de lo público, de lo privado, profesionales, desde distintos espacios ideológicos. Lo que nos representa es que primero pusimos a Río Cuarto, por eso nuestro espacio se llama así, porque dejamos las diferencias de la do. No hay lugar para diferencias políticas, hay un trabajo muy arduo, para poder sacar a la ciudad del estancamiento que está sufriendo. Perdimos la centralidad que teníamos en otros tiempos. Villa Mercedes, Villa María, tomaban como referencia a Río Cuarto y hemos perdido ese brillo. Estamos todos mucho tiempo en la calle.

—¿Y qué palpitan en esos recorridos?

—Hay una necesidad de cambio y encuentran en Primero Río Cuarto la alternativa más transformadora. Somos la única y verdadera alter nativa, lo notamos cada vez más. Sentimos un acompañamiento social importante, se empiezan a entusiasmar y la campaña va tomando color. En una primera etapa había un trabajo más de instalación y ya el comportamiento es más predispuesto a escuchar por parte de los vecinos. Hablamos de seguridad, innovación y eficiencia en el manejo de los recursos públicos, es lo que salimos a contar en cada reunión. Estoy yendo a caminar al barrio Fénix, zona sur de la ciudad, caminando en Alber di y es increíble la cantidad de rejas, algunas llegan a los cables de la luz, cuando hablás con el vecino te das cuenta que la está pasando mal y con miedo.

—¿De qué manera tomaron el no acuerdo entre los candidatos de origen peronista?

—Siempre pensamos que el peronismo iba a terminar unificado. Históricamente es la forma que han resuelto estas diferencias tanto en la ciudad como en la provincia. De todas maneras, son decisiones en las que no opinamos, no participamos, fue algo de sus dirigentes. Nosotros trabajamos muy fuerte para lograr la unidad y dejar de lado las cosas que nos separaban. Queremos que industrias como Marcopolo, Rumifer o el autódromo, vuelvan a ser protagonistas. Todos venían para acá y ahora eso se perdió. Cuando los dirigentes se ponen a resolver sus problemas, se olvidan de la gente, eso pasó acá.

—¿Cree que la elección se ha provincializado con la opinión de dirigentes foráneos a Río Cuarto?

—Queremos discutir la elección entre nosotros. Parte del atraso es no haber definido qué tipo de ciudad queremos. Vemos en Martín Llaryora a un gobernador que quiere ayudar mucho a la ciudad y a un gobernador anterior como Juan Schiaretti que aportó muchísimo a la ciudad. Por eso creo que con el gobernador nos vamos a llevar muy bien porque vamos a presentarle los proyectos que necesita la ciudad. Primero Río Cuarto busca definir las obras necesarias. Hoy lo que le falta al gobernador es un líder que le marque cuál es el camino, que le marque cuál es el proyecto, pero a partir del 2 de julio le vamos a hacer más fácil la vida a Llaryora y esperamos tener buen vínculo a nivel nacional. Los riocuartenses tenemos que resolver los problemas que nos aquejan.

—Usted es un referente de la UCR en el sur provincial. ¿Cómo cree que debería ser la posición del partido con el Gobierno nacional?

—Estamos pensando en la elección del 23 de junio y poder gestionar con la Nación de la mejor manera. Es un gobierno que lleva pocos meses y ha tomado decisiones importantes. Hay que tener una visión de acompañar las decisiones y si me toca ser intendente pensamos ir rápidamente a gestionar. Necesitamos trabajo en conjunto con Provincia y Nación, sin especular.

— ¿ Es una elección premonitoria del 2025?

—No creo que nadie piense en 2025 y el que lo haga es un irresponsable. La gente se levanta hoy y espera que nosotros le hagamos la vida más fácil. En eso piensa la dirigencia vieja que piensa en sus problemas y no en los de la gente. No es el momento de mirar a la próxima elección. Estar pensando en eso es no entender lo que pasa en la calle. Hoy esperan que los dirigentes políticos le resuelvan sus problemas de todos los días.