Sostenibilidad que genera empleo: así se articula la cadena de valor de Coca-Cola Andina

Coca-Cola Andina Argentina, en alianza con CODE - organización que busca crear trabajo digno a partir de articular en forma virtuosa a pequeños productores asociados y consumidores de escala -, llevó adelante una jornada sobre Cadenas de Valor Sostenibles y Gestión de Impactos, que reunió a más de 70 personas de Córdoba y Santa Fe en el auditorio de Coca Cola Andina, ubicado sobre Ruta 19.

El encuentro, dirigido a Gerentes, responsables de compras, sustentabilidad, recursos humanos y titulares de pymes, tuvo como objetivo compartir experiencias, inspirar alianzas estratégicas y fortalecer la agenda de sostenibilidad en las cadenas de valor empresariales.

Participaron referentes de Arcor, Renault, Holcim, Grupo Edisur, Porta Hermanos, Mocona Maderas, ISCOT, Cartotécnica Hores, Kazaro, Savencia Argentina, Circularis, Xipa SA, Food Solutions, Universidad Siglo 21, Enertech, Bellgas SA, Biocool, Canna Melis SRL, Terra Compostaje, Transporte Privitera, Pazar SA y SIRKEL, entre otras organizaciones.

Durante la jornada se compartieron casos concretos que muestran cómo la sostenibilidad puede integrarse en la gestión empresarial y generar impactos positivos en las comunidades.

Carlota Reyna, Responsable del Área de Desarrollo Urbano de Grupo Edisur y Marco Galán, Referente de Mutual Mugica, presentaron la articulación que permitió llevar conectividad digital a más de 200 familias de "La Lonja", una urbanización próxima a Manantiales.

En esa misma línea, Lautaro Merendemo, Jefe de Procesos de Abastecimiento, junto al Equipo de Sustentabilidad de Coca-Cola Andina, presentaron la incorporación de "Las Omas" a la cadena de valor de la compañía. Esta asociación de mujeres de Camino Chacra de la Merced se incorporó como proveedora de catering, productos textiles y trapos de limpieza para la planta embotelladora, creando nuevas oportunidades económicas y sociales.

Finalmente, Fernanda Diez, Gerente de Sostenibilidad de Grupo Renault Argentina, compartió los alcances del Programa Comunidad, una iniciativa que en alianza con actores públicos y privados ofrece oportunidades de formación en oficios para vecinos y vecinas de las cercanías de la Planta Santa Isabel.

Por su parte, Enrique Pérez Estévez, Gerente de Sustentabilidad, Asuntos Públicos y Comunicación de Coca-Cola Andina, señaló: "Estamos convencidos de que este tipo de jornadas generan diálogos y sinergias estratégicas para el sector privado. Hoy tenemos iniciativas vinculadas al abastecimiento sostenible que buscan incorporar como proveedores a grupos productivos que, además de gestionar proyectos sociales, crean unidades productivas que generan empleo en sectores desfavorecidos".

Ariel Torti, Director de CODE, destacó: "Hace años venimos trabajando en esta agenda y vemos la consolidación de un paradigma que integra lo social y lo ambiental en la toma de decisiones. Hay un impacto directo en el poder de compra y abastecimiento, ya sea optando por productos y servicios alineados a la economía circular, como tomando decisiones que potencian las condiciones de trabajo de sectores de la economía social. Es un hecho: la cadena de valor permite vincular y potenciar, de manera genuina, las nociones de competitividad y sostenibilidad".

Este encuentro se enmarca en el ecosistema cordobés de sostenibilidad, que impulsa CODE junto a empresas como Andina, Arcor, Holcim y Renault, y que busca fortalecer la articulación empresarial para potenciar la competitividad con impacto positivo en los territorios.