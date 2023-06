Storani: “La parte que pido por Chacho Álvarez no es real”

Comenzó esta semana por Star+ “Diciembre 2001”, una ficción histórica de siete episodios que aborda los días previos a la caída de Fernando De la Rúa en el mes más largo, doloroso y trágico que vivió la democracia argentina.

La serie inicia en el despacho del expresidente Fernando De la Rúa, en donde están reunidos varias personas, entre ellos Federico Storani alertando a todos los presentes que las medidas económicas que se iban a implementar por el entonces Ministro de Economía Ricardo López Murphy sólo se podían acompañar con “Chacho (Álvarez) adentro”.

Perfil.com habló con Federico Storani, quien fue parte del gobierno como ministro del Interior, y el dirigente radical rápidamente alerta que “esa parte que le pido por ‘Cacho’ no es real. Yo le estaba renunciando y advirtiendo que tenían que pensar en reprimir. Eran medidas en las que estaba muy en contra”, afirma.

En la charla, el también ex diputado, valoriza este tipo de contenidos. “La serie son disparadores que despiertan la curiosidad para debatir más profundamente un pasado que no está tan lejos, pero muy olvidado”, sugiere Storani y agrega que “por lo poco que vi, tiene partes y partes. Obviamente se trata de una ficción basada en hechos reales”, aclara.

Con respecto a la caracterización de los principales políticos por esos días, Federico Storani considera que “el De la Rúa se acerca bastante al real. Estaba más recluido, principalmente en la Quinta”. Por el lado de Domingo Cavallo, es más tajante. El ex ministro “no me gusta en la ficción ni en la realidad. Me parece un tipo peligroso. Una de las cosas que me llamó la atención que ahí (en la serie y en la realidad) muchos lo consideraron un heterodoxo reactivador. Vendió cosas que nunca llegaron (El mega-canje, el crecimiento del PBI)”, recuerda.

En “Diciembre 2001” se pueden ver, recreados o en archivo, a personalidades de la política que aún tienen su protagonismo. Para Storani es bueno tener presente a “(Patricia) Bullrich o (Ricardo) López Murphy, con mucha atención por estos días. Para que los jóvenes vean qué hacían o decían”.

“No creo que mi personaje salga muchas veces. Pero comenzar el relato por esa reunión no me parece mal. El motivo por el cuál estaba en ese despacho era otro, yo presenté mi renuncia, sabía que había que salir con las fuerzas de seguridad”, rememora Storani.

Para dejarlo en claro, Federico Storani sostiene que es cierto que todos trabajaban o sabían del del regreso de Domingo Cavallo, pero “mi mayor sorpresa fue la aparición increíble de Chacho (Álvarez). Planteaba la posibilidad de ser Jefe Gabinete”, destaca sobre aquel trágico diciembre.

¿De qué trata Diciembre 2001?

Basada en el libro “El Palacio y la Calle” del periodista Miguel Bonasso, Diciembre 2001 desentraña, desde la ficción, los hechos de un momento trascendental en la historia argentina.

La serie sigue a Javier Cach (Diego Cremonesi), un militante político que se desempeña como asesor de la Jefatura de Gabinete, durante un gobierno de andar errático que está en manos de la Alianza.

A lo largo de la historia, las convicciones y deseos de Cach deben dar paso a los sinsabores permanentes a los que lo expone la práctica de gobierno.

Además, debe enfrentar a una de las peores crisis económicas, políticas y sociales que el país haya visto en su historia, con la renuncia de un presidente de manera anticipada, la muerte de decenas de argentinos por represión policial, una sociedad a la que le arrebataron sus ahorros y la excepcionalidad histórica de cinco presidentes en una semana.