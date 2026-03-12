Talleres, con Guido Herrera como figura, le ganó a Instituto

Talleres le ganó por la fecha 10 del Torneo Apertura a Instituto. Ganó. Nada más... y nada menos. No jugó bien, la pasó mal, la Gloria le manejó la pelota, Guido Herrera fue la figura, pero fue el que hizo los goles. El pibe Valentín Dávila y el brasilero Rick Morais le pusieron cifras al marcador. Un 2-0 que generó un fiestón en el Mario Kempes. Clasico ganado, ahora a por el superclásico del domingo ante Belgrano.

El primer tiempo fue entretenido durante varios pasajes. Arrancó con algunas desinteligencias en la defensa del ‘Matador’: a los cinco minutos el atacante albirrojo Franco Jara estuvo cerca de aprovecharlo. Instituto – en los primeros minutos – lo fue a buscar al partido. El equipo que conduce Diego Flores tenía la pelota. Por su parte, lo del ‘Apache’ intentaban ser más directos.

En ese ir e ir ‘glorioso’ Guido Herrera tuvo un par de atajadones, mientras que en esos ataques esporádicos de la ‘T’ el pibe Valentín Dávila mostraba que era un peligro para los defensores visitantes.

El 'Rulo' Romero, surgido de Talleres, es el goleador del Torneo Apertura

Jugar, sí, intentaron jugar. Sí, con poco brillo, escasas jugadas para el recuerdo. Pero los primeros 25 minutos el juego se hizo atractivo a la vista. Con el correr del juego, comenzaron a aparecer impresiones (hubo casi un minuto seguido de pases mal hecho por jugadores de ambos equipos), fricciones, faltas, y la monotonía que empezaba a ganar en el terreno de juego. Sí, en el terreno de juego, porque en las tribunas la tensión se mantenía, como intuyendo que algo en algún momento estaba por suceder.

Y sucedió. Y fue para Talleres. El pibe Dávila, el goleador de la ‘T’ en este certamen Apertura, apareció en el área, ganó un rebote e hizo desatar la fiesta. Rompió con la red y la monotonía. Gol del pibe, el tercero en su marca personal, locura en el Kempes. Que ya, en ese momento, empezó a recordar que el domingo se juega el superclásico ante Belgrano. Ansiosos los muchachos.

Instituto salió en el complemento con todo a buscar la igualdad. El elenco del Traductor sin argumentos sólidos fue careció de creación, pero no se resignó. Intentó ir, con poca claridad, pero a medida que pasaron los minutos se hizo dueño absoluto del partido.

Alex Luna a los 11 minutos tuvo la chance del empate. Y Guido Herrera otra vez salvó al equipo local. Talleres le cedió la pelota y el terreno de juego, como conciente de sus limitaciones.

Instituto fue, Luna se hizo cargo del equipo, el ingreso de Lázaro le dio más verticalidad al ataque. Pero no lograban convertir. Herrera sacó todo y falló un poco la definición albirroja.

Guido Herrera es garantía. Pasan los partidos, los años, las emociones, las ansiedades, pero siempre hay atajadas de Guido Herrera.

El arquero de Talleres fue la figura – otra vez- del equipo. Tuvo atajadones tanto en el primer tiempo como en el segundo. Fue quien puso las manos y su cuerpo para aguantar la embestida de Instituto. El golero oriundo de Río Cuarto, sigue intacto. Lo quisieron jubilar en más de una ocasión, pero él aparece en las difíciles, como esta noche en el Mario Kempes.

Talleres se salvaba y se salvaba, Herrera acrecentaba su figura y a los 47 minutos, una contra letal de Talleres liquidó el cotejo. Rick Morais hizo un golazo y selló el resultado.

Ganó Talleres.

No jugó bien.

Pero fue eficaz. Y ahora va por Belgrano.