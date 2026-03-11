El 'Rulo' Romero, surgido de Talleres, es el goleador del Torneo Apertura

El 'Rulo' tiene en la cabeza el gol, David Romero camina hoy por el Torneo Apertura 2026 con paso de goleador. El delantero surgido de las divisiones inferiores de Talleres vive su mejor momento en Tigre. Seis gritos. La cima de la tabla de goleadores.

Pero la historia empezó mucho antes. En barrio Jardín. En las inferiores albiazules. Allí se formó. Allí aprendió el oficio de nueve. En Séptima de la'T' dejó números de delantero viejo: 40 goles en 55 partidos. Campeón y figura de una camada que prometía.

El debut en Primera llegó en 2021. Romero sumó minutos, pero no continuidad. Jugó 44 partidos en el club. Apenas un tercio como titular. Cuatro goles. La competencia interna y las decisiones del momento lo dejaron más de una vez mirando desde atrás.

El quiebre llegó en 2024. En un elenco de barrio Jardín que peleaba arriba casi no tuvo lugar: apenas 54 minutos en todo el semestre. Entonces apareció una salida. Unión La Calera. Chile. La recomendación de Walter Lemma, que lo conocía de las inferiores. Y cruzando la cordillera de Los Andes encontró lo que necesitaba: minutos y confianza.

Once partidos. Siete goles. Y un equipo que se salvó del descenso con sus definiciones.

Regresó a Córdoba en 2025. La ilusión de quedarse duró poco. El contexto era parecido. Talleres volvió a elegir otros caminos en ataque. Y Romero volvió a armar el bolso. Esta vez el destino fue Tigre.

En Victoria empezó a escribir otro capítulo. Hubo obstáculos: una lesión en el hombro, otra muscular. Igual cerró 2025 con cinco goles en 21 partidos. Y un tanto clave ante Lanús en los octavos del Clausura.

Ahí empezó a consolidarse algo más: la sociedad ofensiva con el ex Instituto Ignacio Russo.

Tigre tomó nota. Renegoció condiciones. Compró el pase. Contrato por cinco temporadas. Talleres se quedó con una plusvalía futura, pero el 'Rulo' pasó a ser patrimonio del equipo de Buenos Aires.

Y ahora, en 2026, el delantero que se formó en Talleres vuelve a aparecer en cada resumen del fin de semana. Como anoche con el gol de Tigre ante Vélez en el 1-1.

Romero pica. Romero define... David Romero es gol. Y hoy, también, uno de los nombres del campeonato.

