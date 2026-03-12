REInn Latam: Edisur impulsa la innovación del real estate en Córdoba

Grupo Edisur reafirmó su apuesta por la innovación en la industria inmobiliaria al convertirse en anfitriona de la primera edición en Córdoba del Real Estate Innovation Latam (REInn), un encuentro regional que reúne a desarrollistas, startups, inversores y especialistas para debatir sobre el futuro de la construcción y el urbanismo.

El evento, organizado por PropTech Latam, se realizó en el edificio corporativo de la empresa y convocó a los principales actores del sector que trabajan en nuevos modelos de desarrollo enfocados en la tecnología, la eficiencia y la sustentabilidad. Durante la jornada se abordó el rol de las herramientas digitales, los procesos industriales y la planificación urbana inteligente como motores de transformación del real estate en América Latina.

En ese marco, el CEO de Grupo Edisur, Horacio Parga (h), destacó que las nuevas metodologías constructivas están redefiniendo la forma de desarrollar proyectos inmobiliarios. “La innovación en real estate pasa hoy por la construcción off-site y la arquitectura modular, que generan cambios y oportunidades muy importantes. Estas tecnologías aportan eficiencia, rapidez y mayor flexibilidad para adaptar los proyectos a las necesidades de cada momento”, explicó.

Según señaló, la incorporación de herramientas como BIM (Building Information Modeling) permite convertir el proceso constructivo en un trabajo más colaborativo y preciso, facilitando la planificación ordenada y sostenible de las ciudades.

Por su parte, Andrea Rodríguez Valdez, referente de PropTech Latam, destacó el rol de Córdoba dentro del ecosistema tecnológico regional. “En Córdoba no solo se habla de innovación, sino que se ejecutan proyectos concretos que impulsan diferentes industrias, no solo el real estate”, afirmó.

Innovación como parte del ADN de Edisur

La innovación forma parte de la identidad de Grupo Edisur desde sus inicios. Bajo esa visión, la empresa impulsa la transformación urbana de grandes superficies con proyectos que combinan planificación urbana, tecnología y sustentabilidad.

Grupo Edisur apuesta por un modelo de construcción sustentable, eficiente y colaborativo

Uno de los principales ejemplos es Manantiales, el masterplan urbano ubicado en el suroeste de la ciudad de Córdoba, que abarca más de 1.150 hectáreas e integra áreas residenciales, corredores comerciales, espacios corporativos y amplios sectores verdes, como el Parque La Cañada.

Actualmente el desarrollo alberga a más de 40.000 residentes y proyecta alcanzar 120.000 habitantes en los próximos años, consolidándose como una urbanización de escala urbana. Además, Manantiales cuenta con la certificación LEED for Cities and Communities, un reconocimiento internacional que valida su diseño y planificación sostenible.

Integración tecnológica y nuevos modelos constructivos

En línea con su estrategia de innovación, Grupo Edisur profundizó su integración vertical a través de Steelplex y Cititek, unidades industriales que incorporan tecnología y eficiencia en los procesos constructivos.

Este modelo permite no solo potenciar los desarrollos propios de la empresa, sino también ofrecer soluciones a terceros y generar nuevas oportunidades de negocio.

Un ejemplo es el proyecto que la compañía desarrolla en Añelo (Neuquén), donde construye departamentos mediante sistemas off-site y arquitectura modular: los módulos se fabrican en Córdoba y luego se trasladan para su ensamblaje en destino, utilizando metodología BIM en todo el proceso.

Córdoba se posiciona como hub de innovación

La realización de REInn en Córdoba marca un nuevo paso en la consolidación de la provincia como un polo de innovación dentro de la industria de la construcción.

El evento forma parte de una agenda regional que durante 2026 recorrerá distintos países de América Latina, entre ellos Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, Chile y Perú.

Además, PropTech Latam organizará uno de los encuentros más relevantes del sector, la PropTech Latam Summit Week 2026, que se llevará a cabo del 1 al 6 de junio en Ciudad de México.