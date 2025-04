Talleres: Guido Herrera o Javier Burrai, ¿quién ataja ante Libertad?

Talleres ya emprendió viaje rumbo a Paraguay, donde este martes enfrentará a Libertad por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. Una de las principales dudas en la previa del partido es quién ocupará el arco, ya que en la victoria del sábado - por el certamen local - ante Gimnasia de La Plata por 2-0, el titular fue Javier Burrai. Tuvo una buena actuación, pero quién quedó en el banco de suplentes es Guido Herrera, referente y capitán de la institución de barrio Jardín.

Todo un dilema, parece, en la previa, para el entrenador interino Pablo Guiñazú.

Talleres vs Libertad y un ídolo en común: ‘Cholo’ Guiñazú

Antes de partir hacia Asunción, el 'Cholo' dialogó con la prensa y no confirmo si Guido Herrera volverá al equipo. Lo que claramente llamó la atención.

“Eso lo decidimos mañana, con mucha tranquilidad. Todavía tenemos tiempo para planificar y pensar qué es lo mejor para todos”, afirmó Guiñazú, quien fue compañero del arquero durante su etapa como jugar del 'Matador'.

Además, destacó la unión del grupo y la sana competencia interna. Y cuando le consultaron si lo del sábado fue parte de una rotación, el DT sostuvo: "Fue parte de una planificación. Talleres tiene muy buenos equipos de trabajo. Escuchamos a todos, nos ponemos y servimos al club. Los jugadores lo entienden así. Gracias a Dios, los chicos pudieron ganar. Chicos que venían sin jugar han tenido sus momentos, sus minutos. La verdad, me encantó. Les tocó esperar, sin ningún problema. Saben cómo funciona el fútbol. Solamente pueden jugar 11. Me encantaría que pudieran jugar 40"

Y resaltó: "La competencia sana es los que hace realmente a los grupos si son buenos, verdaderos o no. Nosotros, sin dudas, tenemos un grupazo, que es lo que más me importa y Me interesa y estamos todos por y para Talleres".

"Estuve muchos años en Paraguay, por sobre todo en Asunción. Vamos a enfrentar a un equipo que tiene muy buenos jugadores, que ha ganado su primer primer partido en el grupo. Nosotros vamos con mucha tranquilidad y humildad. Guardamos energías y trataremos de soltarlas mañana que es donde importa".

“No tengo duda de que la victoria de los otros días ayudó a descomprimir. Lo más dificil es seguir en esa senda para conseguir más triunfos”, dijo “el Cholo” en relación al partido que la “T” jugará ante Libertad en Paraguay, este martes a las 19, por la segunda fecha de la Copa Libertadores.