Talleres vs Libertad y un ídolo en común: ‘Cholo’ Guiñazú

Ya de por sí, el partido entre Talleres y Libertad por Copa Libertadores era especial para Pablo Guiñazú, pero ahora que asumió como director técnico interino, adquiere otro condimento. ¿Especial? Sí, porque el ‘Cholo’ no sólo es ídolo en el club de barrio Jardín, sino que también dejó una huella imborrable en la historia del club paraguayo. Y más: su hijo Lucas forma parte del plantel ‘gumarelo’.

El ‘Cholo’ hizo una gran carrera y su estilo de juego fue apreciado por los hinchas de las instituciones donde jugó, pero en Libertad adquirió un estatus de excelencia. Tan es así que adoptó a Paraguay como su segundo país. Los fanáticos del ‘Guma’ lo llamaban ‘Gladiador’. Por ende, el martes, cuando se midan Libertad y Talleres, en Asunción, por la segunda fecha del Grupo D del certamen continental, seguramente habrá un recibimiento especial –si es que Andrés Fassi no contrata antes al DT que reemplace a Alexander Medina–.

Guiñazú, oriundo de General Cabrera, llegó a principios de 2005 al club paraguayo, tras su periplo por el fútbol ruso. Pero su gran explosión fue en el 2006. El ‘Cholo’ fue uno de las figuras de un momento muy importante de la institución, cuando se consagraron campeones del torneo Apertura de Primera división y, además, llegaron hasta las semifinales de la Copa Libertadores, con un fútbol celebrado y con el cordobés como emblema.

“Pablo Guiñazú es uno de los ídolos del club del nuevo milenio, por la entrega que tuvo con la camiseta del equipo. Jugó en dos etapas. Pero la primera fue la más fructífera en todo sentido”, le explicó a Perfil Córdoba Víctor Peteco González, prensa de Libertad, alguien que conoce muy bien la institución ‘gumarela’ y también el sentir de los hinchas de ese club.

El periodista contó que “llegó como una incógnita y ese primer año no fue un gran año, pero en 2006, con el ‘Tata’ Martino, hizo una gran campaña, llegando a semifinales de la Copa Libertadores cuando fueron eliminados por Inter de Porto Alegre que terminó siendo el

campeón. Pero ese semestre fue el mejor, lo que le valió el campeonato del Apertura y en el segundo semestre hizo otra gran campaña,

pero no logró salir campeón. Posteriormente, Libertad le gana la final a Cerro Porteño en la que el ‘Cholo’ tuvo mucha participación”.

Esa época es muy recordada por el fanático de Libertad, por el tetracampeonato y, más allá de que Guiñazú no estuvo presente en todos esos títulos, se transformó en emblema de esa etapa, en la que sólo faltó el título internacional. Aún así, su participación en la Libertadores fue muy buena.

Por eso, González rememora: “En 2007, Libertad redondea una gran campaña en la Libertadores, es eliminado por Boca en cuartos de final, con Guiñazú en gran rendimiento y entonces sale su venta a Inter de Brasil, lo que dejó un buen rédito económico al club. Por eso, su aporte no sólo fue futbolístico, sino que también económico”. Y continúa: “El ‘Cholo’ se ganó al hincha en base a buen fútbol, asistencias, no hizo muchos goles, pero no es una característica de él. Su sacrificio fue clave en esos momentos, eso no lo negoció nunca y con eso se ganó al hincha. Porque, quizás el primer año no le salían las cosas tan bien, pero no se puede negar que nunca negoció la entrega, el sacrificio, un profesional ciento por ciento”. Lo mismo con lo que se lo identifica en su paso por Talleres: nada es casualidad.

Tal es la idolatría, que cuando el ‘Cholo’ se fue de Paraguay en ese momento le dedicaron banderas y hasta en poemas: “Lloran las gradas del Nicoláz Leoz / se lamenta el gramado gumarelo / se marchita un repollo / se nos va un grande /Pablo Horario

'Cholo' Guiñazú, /el gladiador cordobés, /sinónimo de garra y corazón”, rezaba una de esas dedicatorias.

“Cholo”, orgullo e inspiración

Retornos. En 2013 tuvo una segunda etapa en Libertad, pero estuvo un semestre, ya que el equipo quedó rápidamente eliminado de la Copa y él en ese tiempo era un habitué de la Se-lección argentina que comandaba Alejandro Sabella. Y regresó a Brasil, pero a jugar en Vasco da Gama. “Siempre se manejó con sinceridad en Libertad. Y en ese breve segundo paso, obviamente fue una de las figuras del equipo, pero en otro rol. Fue importante en el respaldo a los jugadores jóvenes”, recordó González.

El martes será especial para el ‘Cholo’. Lo iba a ser antes, porque dos clubes con los que él está identificado se enfrentaban en Copa Libertadores, además de la presencia de su hijo Lucas, que está en la lista de buena fe que presentó la institución guaraní a Conmebol (tiene la camiseta con el número 33). Pero ahora adquiere otra relevancia, ya que tras la salida del ‘Cacique’ quedó al frente del plantel profesional de Talleres de manera interina.

Y a eso en Paraguay lo tienen presente. El jefe de prensa de Libertad, a propósito, dijo: “Cuando hablamos del ‘Cholo’, hablamos de una persona muy querida en el club, muy bien recordada, las veces que viene a Paraguay se da una vuelta por acá y es recibido con abrazos desde que abre la puerta hasta cuando se va, lo abrazan todos. Está dentro de los máximos ídolos del nuevo milenio del club. Por eso,

es un orgullo que su hijo esté con nosotros. Y justo ahora nos toca enfrentar al equipo de él. Será muy lindo el reencuentro del ‘Cholo’ con la gente de Libertad”, anticipó.

