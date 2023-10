Tapia, entre las tres estrellas y la credibilidad estrellada

¿Una final que no define nada? A esta altura del partido, muy pocas cosas sorprenden en el fútbol argentino. Almirante Brown e Independiente Rivadavia de Mendoza desembarcaron este fin de semana en Córdoba con la ilusión compartida de llegar por primera vez a la Liga Profesional.

El enfrentamiento entre ambos, respectivos ganadores de las Zonas A y B de la Primera Nacional, constituye una suerte de remake de la definición que Banfield y Colón de Santa Fe protagonizaron hace treinta en el Chateau.

Para la elección del Estadio Kempes (controvertida, teniendo en cuenta que Talleres-Banfield ya estaba programado para el mismo día y lugar) se invocó una cuestión de ‘equidistancia’, aunque para muchos se trató de una insuficiente compensación por la ‘mudanza’ de Argentina-Uruguay a La Bombonera.

En lugar de Lionel Messi y Marcelo Bielsa llegaron otros dos hombres identificados con Newell´s Old Boys de Rosario: Darío Franco y Alfredo Berti, respectivos entrenadores de La Fragata y de La Lepra, ambos con pasado en el fútbol cordobés. Algo es algo.

VIEJOS CONOCIDOS. Darío Franco y Alfredo Berti (foto) son los respectivos DT de Almirante Brown e Independiente Rivadavia. Ambos dirigieron en Córdoba. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Los hinchas bonaerenses y mendocinos agotaron los 40 mil tickets que se pusieron a la venta, ajenos a los rumores que le bajaron el precio al partido. O tal vez sabiendo que, ganen o pierdan, a la vuelta la van a dar igual.

En los últimos días circuló con fuerza el trascendido de que el ascenso de ambos finalistas ya es cosa juzgada, en virtud de ‘la necesidad de readecuar la competencia’ para la temporada 2024, que tendrá al menos un cordobés -Racing de Nueva Italia- entre sus 38 protagonistas. Otro volantazo de la gestión de Claudio ‘Chiqui’ Tapia, para quien se ha hecho costumbre borrar con el codo lo que antes se escribió con la mano.

‘Tapia le prometió al presidente de Almirante Brown el ascenso a Primera División”, reveló el periodista Ernesto Cherquis Bialo.

Sin ir más lejos, el lunes pasado dispuso la eliminación del tercer descenso de la Primera Nacional, que debía dirimirse entre San Telmo, Almagro y Tristán Suárez. Mientras tanto, Estudiantes de Río Cuarto compite en el Reducido por el segundo (¿o tercer?) ascenso a la Primera División.

Los hilos invisibles

La semana previa a la final comenzó con un clima enrarecido, por algunos controvertidos fallos arbitrales que fueron determinantes para definir a sus actores y con una declaración ‘picante’ del periodista Ernesto Cherquis Bialo: ‘Tapia le prometió al presidente de Almirante Brown el ascenso a Primera División”.

El vocero de la AFA en los últimos años de mandato de Julio Humberto Grondona fue más allá y dijo: “Estamos viviendo el peor momento del fútbol argentino. Hay equipos protegidos por el poder”.

La alusión de Cherquis Bialo no es arbitraria. Apunta al vínculo estrecho ente Tapia y Maximiliano Levy, titular de Almirante Brown y prosecretario de la AFA.

“Jamás en mi vida me paré arriba de un paraavalancha”, afirma Levy cuando le preguntan sobre su ligazón con la barra brava de Boca. Cuando asumió en el club de Isidro Casanovas, en 2019, el hombre que define a Tapia como su ‘líder’ tenía prohibición de ingreso a los estadios, ya que en 2013 estuvo preso durante 88 días por encubrir a uno de los líderes de ‘La 12’, Maximiliano Mazzaro, en una causa por asesinato.

En clave de relaciones estratégicas, el doble ascenso por decreto no resulta una hipótesis descabellada. Independiente Rivadavia es presidido por el empresario Daniel Vila, muy cercano al ministro y candidato presidencial Sergio Massa y también a Eduardo Eurnekian, uno de los mentores de Javier Milei, el otro actor en el balotaje del 19 de noviembre próximo. De este modo, Tapia se aseguraría cubrir todo el paño con sus fichas.

MARCHA ATRÁS. Sin representación de Talleres, la Asamblea Extraordinaria de la AFA aprobó en junio la derogación de un descenso. /// FOTO: PRENSA AFA

Bono de Fin de Año

Para terminar de encajar el puzzle, Tapia necesita sacar otra pieza de la manga. La derogación del descenso por la Tabla Anual 2023, sumado al triple ascenso desde la Primera Nacional, dejaría perfectamente armado un escenario de 30 equipos para la próxima Liga Profesional. Nada más lejos de lo que declamó apenas se acomodó en el mullido ‘Sillón de Don Julio’.

“Si se produce la eliminación de un descenso estaría bien, pero es una decisión que tienen que tomar los directivos”, opinó Julio Falcioni, el DT de Banfield. “Les daría tranquilidad a muchos equipos en un fin de año tan convulsionado por las elecciones, la situación económica y todo”, añadió.

“Pienso igual que (Julio) Falcioni. Se debería eliminar, pero no puedo opinar demasiado porque estamos involucrados”, dijo Néstor Gorosito el miércoles pasado, antes de ser despedido como entrenador de Colón.

“Estaría bien eliminar un descenso en un fin de año tan convulsionado por las elecciones, la situación económica y todo”, dijo Julio Falcioni, DT de Banfield.

“Está muy traumático todo y atravesamos un momento difícil, en el que nadie cree en nadie. El país no está bien y si se toma la decisión de suspender el descenso, no me pondría en contra”, aportó Leonardo Madelón, el estratega de Gimnasia y Esgrima La Plata.

TAPIA Y MASSA. El pope afista y el candidato presidencial coincidieron por el Mundial 2030. ‘Chiqui’ también le apuesta algunas fichas a Milei. /// FOTO: CEDOC PERFIL

A contramano de los dichos de su propio entrenador, Eric Remedi, futbolista de Banfield, hizo sonar otra campana: “A muchos equipos les sacaría el peso o el miedo, pero sería un papelón. Siendo el país campeón del mundo, no es profesional ni coherente que todo el tiempo se cambie de opinión en base a los intereses o a los equipos que estén peleando”.

Además de Banfield, Colón y Gimnasia, en la lucha por la permanencia están involucrados Tigre, Huracán, Sarmiento, Vélez, Unión, Central Córdoba, Barracas Central, Independiente, Instituto, Platense y Newell´s.

De reversa, Chiqui

“Los descensos están firmados y hay que cumplirlos”, señaló ‘Chiqui’ Tapia a fines del año pasado, cuando se rumoreaba que podría darse marcha atrás con las situaciones de Patronato y Aldosivi, los primeros descendidos tras dos indultos de pandemia en la máxima divisional.

Para la temporada 2023, se reglamentaron tres descensos -dos por promedios y uno por Tabla Anual-, como parte de un plan que contemplaba la reducción progresiva de 28 a 22 equipos y la eliminación de los coeficientes para el calendario de 2025.

“Al lado de 'Chiqui' Tapia, Julio Grondona era la Madre Teresa de Calcuta”, declaró Ricardo Caruso Lombardi, ex entrenador de Belgrano.

Pero más temprano que tarde, en la asamblea extraordinaria del pasado 22 de junio y en pleno desarrollo de los torneos, la AFA dio marcha atrás y suprimió uno de los cupos que se regía por la grilla de las milésimas. La votación, de la que Talleres no tomó parte en señal de disidencia, representó un gran alivio para Instituto, que en ese momento ocupaba el penúltimo lugar en el temido escalafón.

La supresión de un nuevo descenso le permitiría a Tapia cerrar un círculo perfecto, con la ‘muerte anunciada’ de Arsenal, el equipo de los Grondona, como un hecho de alto valor simbólico para su gestión.

ARSENAL. La debacle del equipo de los Grondona constituye un hecho de alto valor simbólico para la gestión de Claudio ‘Chiqui’ Tapia. /// FOTO: CEDOC PERFIL

“Qatar le dio impunidad”, manifestó el entrenador Ricardo Caruso Lombardi, en referencia al mandamás de la AFA, en una entrevista reciente con el diario La Nación.

“Están haciendo un desastre… Tienen que subir tal equipo porque tiene este gobernador, este intendente, este diputado… O dicen mejor ayudemos a éste, porque es el dueño de tal banco…”, añadió el verborrágico DT, cuya última experiencia fue dirigiendo a Belgrano en 2020.

A modo se sentencia, Caruso Lombardi señaló: “Al lado de Tapia, Grondona era la Madre Teresa de Calcuta”.