“Tapia está trazando un camino como en el que su momento hizo Grondona”

“Disfrutalo, gordo”. Emiliano Dibu Martínez encaró a Claudio Chiqui Tapia y festejó, fiel a su estilo, después de la épica victoria ante Países Bajos en Qatar. La cercanía del arquero de la Selección no se queda solo ahí: todos los jugadores, con Messi a la cabeza, mantienen una estrecha relación con el mandamás de la AFA. Las fotos de los tradicionales asados y algún que otro picadito en el que se prendió Tapia lo demuestra. Para muchos, es una de las grandes fortalezas del presidente de la AFA: su vínculo con las megas estrellas del equipo y el cuerpo técnico lo tornan un “intocable”.



Pero hay más: su forma de gestionar, sus vínculos políticos y su manera de relacionarse (o no) con el poder, son los puntos fuertes del mandamás del fútbol argentino, consolidado en su cargo más que nunca tras el triunfo en el Mundial. Construyendo fuertes lazos en el interior y el fútbol de ascenso es que Tapia llegó al poder.



“Yo hablo como amigo, es cierto. Pero lo ha hecho hasta el momento en AFA es impresionante. Porque no hay que olvidarse que nadie quería agarrar, esto era una brasa caliente y Tapia lo revirtió”, dice Emeterio Farías, el hombre fuerte de la Liga Cordobesa de Fútbol, en diálogo con PERFIL CÓRDOBA. El vínculo entre los dirigentes tiene más de una década, muchas cenas y hasta un viaje al Vaticano, para ver al Papa Francisco, donde profundizaron la buena relación.



Farías no se queda en la obtención de la Copa del Mundo en Qatar para destacar los logros del hombre fuerte de Barracas Central. “No, eso es impagable, pero ahora hay orden. Antes, hubo un interventor que se decía presidente pero nadie lo había nombrado (no lo menciona, pero se refiere a Armando Pérez). Mamita querida… la situación era caótica por donde se la mirase”, señala. Y dispara: “Por todo lo que ha hecho, desde la Liga de Córdoba vamos a presentar un proyecto para que se reforme el estatuto y Tapia pueda seguir al frente de la AFA otros cuatro años, cuando termine su mandato, en 2025. Se lo ganó”.

-¿Cuál es la mayor virtud de Tapia?

-Lo primero es que cuando nadie creía y nadie quería, él apareció y dijo que tenía un plan. Y lo cumplió al pie de la letra. Ahora parece fácil, pero se les debía a tres técnicos, a los empleados, había que designar un DT y renovar el equipo, que tenía nombres pesados. Y lo hizo.

-¿Por qué lo critican tanto?

-Porque los argentinos somos así. Cayó Tapia, que es morochito y gordito, del interior, como un ‘Juan Nadie’ y dijeron éste no va a poder. Bueno, ahí está. Él inventó ‘la Scalonetta’, aunque eso no le guste a muchos. Se la bancó solo y hoy puede disfrutar su momento. Por eso vamos a pedir que siga al frente de la AFA por otros cuatro años.

Córdoba y el Chiqui. Farías, que se muestra eufórico por el momento que vive fútbol de Córdoba, asegura que la relación entre los clubes y Tapia varía de acuerdo al interlocutor, pero en líneas generales es “más que buena”. “Hay equipos que se están relacionando muy bien y otros que vinieron con un libreto de afuera y dicen ‘esto tiene que ser así… y bueno, ahí están”, destaca el dirigente, añadiendo que “El presidente de Instituto (Juan Manuel Cavagliatto), que es el más nuevo, es el que mejor relacionado está. Con la gente de Belgrano, la relación es muy buena y de Talleres no voy a hablar, por mi situación personal con ese club”.



-Usted conoció como pocos a Grondona. ¿Tapia tiene algo de Grondona?

-Son dos épocas distintas. Mucha gente ya se olvidó de Grondona, pese a todo lo que le dio al fútbol, incluyendo al del interior. Tapia está trazando un camino como el que en su momento hizo Grondona.

-No ir a la Casa Rosada para salir al balcón ¿es una decisión de los jugadores o un dirigente como Tapía tiene influencia?

-Eso depende de los jugadores, que no se prestaron a que los usaran políticamente. Yo soy peronista, lo saben todos, pero critico esto porque se querían subir al triunfo y entonces no fueron. Lo peor fue que se tuvo que bancar a algunos bocones que digan cualquier barbaridad (se refiere al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández). ¿Qué autocrítica hizo el ministro cuando atentaron contra la vicepresidenta? Claramente era una cuestión política que los jugadores desactivaron.

-¿Cómo construye poder Tapia?

-Es un tipo que está con la gente. Siempre está en el predio de la AFA, viendo a todas las categorías, no solo a la mayor.

-Sorprende la cercanía de un presidente de AFA con los jugadores. ¿Usted había visto algo así, alguna vez?

-No, y es por lo que te acabo de decir. Ellos se sienten respaldados. Chiqui no es un hombre de la calle Viamonte (donde funciona la sede de AFA), sale a la calle.

Los vínculos de Chiqui

Los vínculos de Claudio Tapia en la política son con Máximo Kirchner, a través de Santiago Carreras, hombre de La Cámpora. Fue uno de los que le dio protección en la asamblea que le dio poder a Tapia como presidente de la AFA hasta fines de 2024. Además, el sanjuanino mantiene un estrecho vínculo con el gobernador de aquella provincia, el peronista Sergio Uñac. Y, por último, su conexión con Sergio Massa y el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, es a través de su mano derecha en la AFA, Pablo Toviggino, tesorero y titular de la Comisión Federal de Fútbol.