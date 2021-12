"Todo mi camino ha estado marcado por la curiosidad y la experimentación"

Sol Pereyra tiene más de 20 años de trayectoria musical. En 2001 fundó Los Cocineros, una banda con la que grabó siete discos. Como solista lleva editados seis álbumes y estuvo nominada a los Premios Gardel cuatro veces (la última nominación fue por su trabajo ‘Existo’).

En noviembre actuó junto a la Orquesta Sinfónica de la UNC en la Sala de las Américas y ayer sábado participó de un Festival –de entrada libre y gratuita, en la plaza San Martín– organizado por el Centro Cultural España Córdoba.

Desde Buenos Aires, donde se encuentra radicada desde hace cuatro años, dialogó con PERFIL CÓRDOBA sobre su presente y sus planes de cara al año que viene.

—¿Cómo es el vínculo que tenés con Córdoba?

—Es un poco mi lugar base. Yo nací en Mendoza pero pasé toda mi vida en Córdoba. Además, la familia de mi mamá es de allá, o sea que tengo un vínculo muy fuerte. En Córdoba me formé en lo que elegí, que es el teatro y la música, y se consolidó mi camino: ahí fueron mis primeros pasos, mis primeros grupos. Así que para mí es mi raíz.

—¿Dónde vivís actualmente?

—En Buenos Aires, desde hace cuatro años. Previo a la pandemia era más fácil la dinámica de viajes desde acá. Estoy viajando mucho, estuve yendo a México y de hecho nos agarró la pandemia allá, en plena gira. Estuve también por Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Es decir, haciendo base en el sur para girar por Sudamérica y también manteniendo el vínculo con México, que es otro lugar muy fuerte para mí.

—¿Por qué tomaste la decisión de radicarte en México en su momento?

—Se dio de una manera muy natural. Fui a tocar en el unplugged de Julieta Venegas cuando me invitó, en 2008. Era algo que iba a durar 15 días. Regresé a Córdoba, seguí con mis proyectos, estaba empezando a trabajar en la preproducción de mi primer disco solista, que fue ‘Bla bla bla’ y Julieta me volvió a llamar para una gira de seis meses. Fui y resultó que gran parte de mi primer disco lo terminé de grabar allá. Empecé a generar vínculos muy fuertes con músicas y músicos de allá y me empezaron a salir un montón de cosas. Cuando me di cuenta, estaba prácticamente viviendo allá. Venía todos los años pero ya estaba más de la mitad del año trabajando allá, no solo con música, también escribí algunas cosas para teatro.

—¿Cómo viene la gira ‘Resisto Existo Tour’?

—Tengo fechas en Argentina hasta marzo de 2022 y en abril nos vamos a México, no solo a girar por allá sino a hacer todo lo que está ubicado en la parte norte y centro del continente. También voy a grabar un disco nuevo que me va a tener trabajando fuerte. Así que estoy entusiasmada con eso porque va a venir música nueva y giras, que es lo que me gusta.

—¿De dónde sale el nombre de la gira?

—Yo saqué dos discos de corta duración (EP), de seis canciones cada uno. Fueron dos discos que se complementaban porque la idea era que cuando saliera el segundo, ambos terminarían conformando un disco entero. Es decir, era un mismo concepto en los dos discos. Uno se llama Resisto (2019) y el otro Existo (2020) y los estamos presentando en esta gira.

—Y el 15 de diciembre aparece una canción nueva.

—Sí, es una canción que hice en colaboración con Poirier, un músico y productor de Canadá. Yo ya venía indagando en mis últimos discos por el lado de la música electrónica mezclada con el pop y un estilo que se llama world beat, que tiene mucho que ver con la música para bailar, que es algo que siempre me ha gustado y que tiene que ver también con mi sello, pero más vinculado con la música electrónica.

Y este productor viene netamente de ahí. Ha trabajado con muchos artistas de Latinoamérica y de África y tiene una cosa muy fuerte, como una electrónica más minimalista que me interesaba mucho experimentar. Así que trabajamos en dos canciones y el 15 de diciembre sale ‘Seguir’, que es la primera.

—¿Saldrá en todas las plataformas y formará parte del nuevo disco también?

—Estará en plataformas pero no será parte del disco. Son dos canciones que van en su mundo, solas. El disco irá por otro lado.

—Mirando en perspectiva, desde Los Cocineros hasta hoy, ¿por dónde ha ido tu búsqueda?

—Creo que a mi camino lo marca un poco la curiosidad, siempre fui muy inquieta. Cuando llego a algún punto que me gusta, busco desafíos nuevos, algo que me lleve por otro camino. Si ya experimenté lo acústico, quiero hacer electrónico; si estuve más cerca del rock, quiero hacer más pop. Eso lo traigo desde Los Cocineros, que fue una banda ecléctica que también tenía una cosa fuerte con la música para bailar, con combinar estilos; tenía un aire desprejuiciado, cruzaba fronteras. Me parece que eso es algo que traigo como un sello propio y es lo que ha marcado mi camino siempre.

—¿Cómo transitaste los tiempos de pandemia?

—Tuve dos etapas. Primero, el desconcierto de no saber hasta cuándo iba a durar. Decidí ponerme a grabar un disco nuevo en lugar de la gira que teníamos prevista. Luego hubo una segunda etapa, cuando caí en la cuenta que esto iba para largo y que también había un montón de cosas que dependen de las actitudes de las personas, de cómo somos los seres humanos. Ahí entré en una angustia un poco más fuerte. Pensaba en lo poco conscientes que somos de la necesidad de construir desde la empatía, desde un lugar más amoroso; sería tanto más piola que construyéramos desde el amor y que tiremos todos para el mismo lado.

—¿Cómo estás cerrando el año y cuáles son los planes para 2022?

—Cerrando con giras y shows. Ayer estuvimos con un show en Córdoba, acabo de hacer otros en Buenos Aires y me espera un verano por distintas partes de las sierras cordobesas, como el Festival de las Colectividades, por ejemplo. También estaré en Bahía Blanca, en la costa argentina, y en Río Colorado. Y luego, disco nuevo y giras por la zona norte de América Latina.

—¿Cuándo verá la luz el nuevo disco?

—No tengo fecha de salida, empezamos a grabar en abril de 2022 y seguramente más cerca de fin de ese año empezaremos a mostrar algunas canciones.