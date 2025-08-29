Perfil
CóRDOBA
ROBO DE AUTOS

Toyota Hilux, la "preferida" de los ladrones: es el vehículo más robado en Córdoba

Así lo revela un informe de la Asociación de Productores Asesores de Seguros (APAS) de Córdoba. ¿Cuáles son las zonas de la ciudad donde roban más autos?

Toyota Hilux
Toyota Hilux | CEDOC
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

Un informe de la Asociación de Productores Asesores de Seguros de Córdoba (APAS) muestra que Villa El Libertador, el Centro, Ferreyra, Alberdi y Observatorio son los barrios donde se roban más autos.

Además San Vicente, Nueva Córdoba, Cerro de las Rosas, Urca, Argüello y Alto Alberdi son otros de los sectores más afectados por la sustracción de vehículos.

Robo de autos

“Hemos hecho un relevamiento con las compañías, con la colaboración de las compañías de seguro y determinamos las zonas rojas en la ciudad de Córdoba, que realmente nos sorprende, porque se está ampliando el mapa, que históricamente siempre sabíamos que era el Centro y Nueva Córdoba y Alta Córdoba”, explicó el presidente de APAS, Marcos Spaccesi.

“Hoy en día se ha extendido a Villa del Libertador, a Urca, el Cerro, y lo que pasa es que claramente la ciudad de Córdoba es uno de los ejidos municipales más grandes de Sudamérica y por ende la población ha crecido y el parque automotor también”, agregó en declaraciones a SRT Media.

Toyota Hilux, la “preferida” de los ladrones

“Hay un ranking de marcas, Volkswagen, Toyota, Renault, Fiat y lo que nos sorprende dentro de esas marcas, es la cantidad de robos que hay de las Toyota Hilux, pero es una de las camionetas y de los vehículos que está en el top 5”, precisó Spaccesi.

Otros de los vehículos más robados son el VW Gol, el Fiat Cronos, la Renault Kangoo, el Peugeot 208 y la Renault Sandero.

“Son los autos que más se han vendido en los últimos años y por ende, tienen una alta siniestralidad en el tema de robos”, enfatizó.

“Por el envejecimiento del parque automotor, hay vehículos que se han dejado de fabricar y ya hay partes que no se consiguen, que casualmente ese tipo de vehículos tienen alta siniestralidad”, detalló Spaccesi.

“Por ende, hay muchos robos parciales y han devenido al robo total y entran en un desarmadero en una parte ilegal. Esas autopartes se venden en el mercado negro y ahí es donde pedimos que haya más controles”, concluyó el presidente de APAS.

