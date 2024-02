Transporte urbano: la tarifa subirá de manera mensual si no hay subsidios nacionales, adelantó Passerini

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, adelantó que la actualización de la tarifa del transporte será mensual en caso de no contar con los subsidios nacionales. El anuncio lo hizo en la apertura del ciclo escolar en la escuela municipal primaria Dr. Arturo Illia, de barrio José Ignacio Diaz tercera sección.

Por su parte, el gobernador Martín Llaryora se movilizará a la localidad de Ucacha. Gran parte de las escuelas provinciales inician las clases, en el caso de las municipales su totalidad.

Passerini confirmó que las empresas retoman las frecuencias reducidas desde este viernes 1 de marzo. En el caso de la empresa Ersa, las línas se repartirán entre TAMSE y CONIFERAL.

Como lo hacen el resto de los mandatarios locales, el intendente de Córdoba no deja de reclamar por los subsidios que fueron eliminados de “manera intempestiva” en el interior del país. “Estuvimos reunidos con intendentes, planteamos el reclamo, hay subsidios para porteños, nos están discriminando. El presidente sigue agraviando a gobernadores. Planteamos que se cumpla el presupuesto nacional, el fondo compensador de subsidios, y para que el impuesto de combustibles, se distribuya de manera equitativa a las provincias. Convocamos a Francos, que nos de una respuesta. Esperemos que el presidente anuncie su plan de acción. La vía judicial es la última instancia”, expresó Passerini.

Aumentos mensuales en el horizonte

La duda es cómo se continuará financiando el sistema sin los recursos nacional. Daniel Passerini fue claro y contundente. “la adecuación de la tarifa será mensual a partir del índice inflacionario pero la expectativa es recuperar los recursos que nos han robado de Nación”.

Así mismo, indicó que la provincia y la municipalidad cuentan con un buen presente económico y gozan de superávit fiscal. “Trabajamos para que haya equilibrio fiscal y para que jubilados no paguen. Nación muestra un superávit ficticio, porque yo puedo decir también tengo superávit sin pagar luz, gas, así cualquiera tiene superávit. Nosotros estamos esperando que se abra instancia de diálogo”, indicó.

Por ahora, los intendentes no irán a la justicia para reclamar por los fondos nacionales y no considerarse discriminados: “creemos que debe haber sentido común. Necesitamos un cambio de actitud, cordobeses recibimos durante años discriminación. Parece el presidente que tiene una estrategia de concentrar recursos. El único pecado que tuvimos fue defender a la producción porque si no se produce hay despidos, hay gente que no puede pagar la prepaga, la matrícula, y toda esa gente viene al sistema público”.