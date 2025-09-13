Tras el 7-S, qué indican las tendencias hacia octubre en Córdoba y Buenos Aires

El domingo 7 de septiembre, Fuerza Patria (FP) derrotó a La Libertad Avanza (LLA) por un contundente 47,3% a 33,7% en los comicios legislativos de la provincia de Buenos Aires. La brecha de 13,6 puntos porcentuales (pp) a menos de 50 días de la elección de medio término de octubre en el distrito que pesa 38% del padrón nacional deja el camino cuesta arriba para el oficialismo nacional, que puede aspirar a recortar la diferencia allí, pero difícilmente a revertirla.

Es que antes del 7-S, la encuesta online que realizó Consultora Delfos en PBA arrojaba una intención de voto de casi 46% para FP vs 40% para LLA, una ventaja de 5,8 pp para el panperonismo. Esa diferencia resulta estadísticamente no significativa dado un error muestral de +/-2,4%, pero sugiere una tendencia adversa al sello libertario.

Para más datos, post 7-S, el Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA/UBA) midió de manera online en PBA y reportó que 94% de los electores piensa repetir su voto por el mismo espacio político. Dada esa inercia, LLA sólo podría mejorar sus chances si lograra una concurrencia masiva de votantes que no asistieron a las urnas esta vez.

LLA, con menos impacto en Córdoba



Si la perspectiva hacia octubre para el oficialismo es compleja en Buenos Aires, también empeoró en Córdoba, la segunda provincia en importancia por su padrón electoral. Según la última medición presencial de Grupo Feedback (1 al 3 de septiembre), en un mes la intención de voto de LLA cedió 7,4 pp, pasando de 29,6% a 22,2%, y quedó en empate técnico con Provincias Unidas, que pasó de 24,8% a 26,5%.

El informe de Feedback sugiere que la preferencia hacia LLA retrocedió a su núcleo duro. El 22,2% que se inclina por Gonzalo Roca se asemeja al 25,3% que dijo no haber perdido confianza tras el caso Andis, contra un 75% que sí acusó el impacto del escándalo presidencial.

En la misma línea, la encuesta presencial de Sicchar arrojó casi 24% para LLA vs 33,3% para Provincias Unidas. En este caso, la brecha de 9,6 pp es más difícil de remontar, incluso considerando el error muestral de +/-5% y que la muestra se restringió a Córdoba capital.

En síntesis: