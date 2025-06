Tras el caso de la niñera, diputada cordobesa vuelve a impulsar ley contra el maltrato infantil

La diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning volvió a impulsar en el Congreso un proyecto de ley para que se agraven las penas en los delitos cometidos contra niños y adolescentes.

Maltrato infantil

“El proyecto lo que pretende es incorporar la figura del maltrato infantil en el Código Penal argentino, porque no existe esta figura. El Código Penal hoy en Argentina trata de una igual manera cuando es víctima un niño y un adulto. Pone el foco en realidad en lo que son las lesiones, el homicidio y no en la edad de la víctima. No podemos comparar la posibilidad que tiene de defenderse un adulto que un menor”, explicó la legisladora radical.

Además recordó "el caso aberrante que pasó en Córdoba" al referirse a la empleada acusada de maltratar a un bebé de siete meses, donde se puede observar en los videos de las cámaras de seguridad que "la niñera o sea una persona que tiene la responsabilidad de cuidarlo y de protegerlo, lo estaba maltratando, lo estaba golpeando".

Nuevo tipo penal

“Entonces el reproche penal o sea la responsabilidad de estas personas cuando están en un ámbito, un contexto de cuidado debe ser mucho mayor. El proyecto pretende primero crear el tipo penal de maltrato infantil, que lo que abarca es cualquier acción o omisión es decir lo que se haga o se deje de hacer a un menor e implique alguna secuela física, psicológica obviamente deliberada y que esté en un contexto de relación de responsabilidad, confianza y poder", precisó en diálogo con Mitre Córdoba.

La iniciativa fue presentada en la Cámara Baja en agosto de 2024 y ahora es impulsada de nuevo Brouwer de Koning.

La diputada aseguró que las violencias que existen en los niños y adolescentes son "gravísimas" y que las "estadísticas son alarmantes". "Uno de cada cinco niñas y uno de cada siete niños hoy son abusadas sexualmente en el mundo sexualmente. En Argentina estamos con esas estadísticas", enfatizó.

Agravamiento de penas

"Yo lo que propongo es agravar las penas a un tercio de la mínima y a un tercio de la máxima. Esto te agrava las penas de lesiones leves, lesiones graves, lesiones gravísimas. Y también agravo la pena del homicidio doloso cuando es a niños", detalló la diputada.

"El Código Penal te lo agrava solamente si hay un homicidio cuando lo hace el ascendiente o el padre responsable, pero no cuando hay personas con responsabilidad de cuidado o cuando una persona común mata a un niño. Para mí tiene que haber un agravamiento superior cuando se está tratando de niños. Por eso, lo que propongo es que haya prisión perpetua para las personas que matan a niños. La verdad que el Código Penal no tiene una perspectiva de niñez", argumentó Brouwer de Koning.

Condenados por abusos sexuales

También contó que tiene un proyecto presentado para que “no puedan emplearse, o sea, que haya un requisito de admisibilidad, tanto para los empleos públicos como privados, que personas condenadas por abusos sexuales no puedan trabajar en ambientes donde estén en contacto con niños, niñas y adolescentes”.

“En Córdoba tengo que decirte que hay un avance, hay una ley que plantea, pero solamente para el empleo público. Lo que yo estoy planteando es a nivel nacional y que también sea un requisito de admisibilidad para el empleo privado, porque las escuelas privadas, las guarderías, los clubes, no pueden tener gente que haya sido condenada por delitos de abuso sexual que esté en contacto con niños", concluyó la diputada radical