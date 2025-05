Tras la eliminación en el Torneo Apertura, Talleres va por el milagro de seguir en las Copas

Las vueltas de la pelota son vertiginosas e impredecibles. El 6 de marzo pasado, Talleres celebraba en el Estadio Kempes la obtención de la Supercopa Internacional, su primera estrella en la máxima divisional de la AFA. Dos meses después, en el mismo escenario, el clásico ante Instituto ofició como marco para una improvisada asamblea, en la que socios e hinchas desaprobaron el balance del primer cuatrimestre de la temporada 2025, un período en el que los números no cerraron adentro de la cancha.

Afuera del campo de juego, los parciales albiazules ya se habían encargado de dejar en claro la pretensión de que se abra el juego a la participación popular. Lo hicieron manifestando en el Predio Amadeo Nuccetelli el miércoles pasado, en coincidencia con el puntapié inicial del G100, el foro de dirigentes y asambleístas que empezó a definir la reforma del estatuto para habilitar un cuarto mandato consecutivo de Andrés Miguel Fassi.

La floja campaña en el Torneo Apertura de la Liga Profesional (al margen de los playoffs y más cerca del descenso que de las Copas en la Tabla Anual), la sorpresiva eliminación en el inicio de Copa Argentina y tres derrotas en fila en la Copa Libertadores apenas lograron ser maquillados por aquel triunfo por penales ante River en Paraguay, en la demorada definición entre el multicampeón y el mejor ubicado de la grilla de 2023.

Muestra de la realidad dominante es que Alexander Medina, el DT que dirigió al Albiazul ante el Millonario de Marcelo Gallardo en ‘La Nueva Olla’ de Asunción, tuvo una sobrevida de 29 días en su cargo (apenas cinco partidos) luego de la vuelta olímpica en el reducto de Cerro Porteño.

EL FESTEJO DEL CAMPEÓN. El 6 de marzo pasado, Talleres celebró en el Kempes la obtención de la Supercopa Internacional pendiente de 2023./// PRENSA TALLERES

Lejos de las expectativas

Aunque menos dogmático que su antecesor, Pablo Guiñazú tampoco logró encontrarle la vuelta al equipo. Más allá de que el propio ‘Cholo’, en pausa como director deportivo, se haya envalentonado con el triunfo ante Gimnasia y Esgrima La Plata y le haya marcado la cancha a la dirigencia: “Ya no puede ponerme más el jean y el suéter, ya no hay vuelta atrás”.

En los sucesivos ciclos de Medina y Guiñazú, Talleres utilizó 38 futbolistas (más de tres formaciones completas) en los 21 partidos que disputó en 98 días de competencia, desde el 0-1 ante San Lorenzo del 25 de enero. En ese lapso, ganó uno solo de los nueve partidos que jugó en condición de local.

De los ocho delanteros que transitaron por el césped con la camiseta azul y blanca, el brasileño Rick Lima Morais fue el único que pudo celebrar una conquista, en el 1-1 ante Belgrano. El gol más caro de la historia de Talleres, teniendo en cuenta la inversión de 6 millones de euros declarada oficialmente por la institución por el pase del ex Ludogorest de Bulgaria.

En las revanchas del Grupo D de la Copa Libertadores, Talleres será local ante Libertad de Paraguay (8/5) y Alianza Lima de Perú (15/5) y visitante frente a Sao Paulo de Brasil (27/5).

Mientras tanto, tras su sorpresiva salida a préstamo a Santos Laguna de México, Bruno Barticciotto, goleador de la ‘T’ en el anterior campeonato, marcó seis goles en 10 encuentros en la Liga MX, donde podría continuar su carrera con la camiseta de ‘Las Águilas’ del América.

“A pesar de que hicimos un enorme esfuerzo, dejamos todos los jugadores titulares de 2024 e hicimos la inversión más grande de nuestra historia, no hemos podido estar a la altura ni hemos podido cumplir con las expectativas que todos teníamos”, admitió Fassi en un audio que el club de barrio Jardín difundió tras la derrota con Vélez en el certamen local, y en la antesala de la visita a Alianza Lima por el principal torneo de clubes de la Conmebol. Allí también habló de ‘ciclos cumplidos’ entre los futbolistas.

NO VA MÁS. "Doy un paso al costado, porque no encontré la forma de ayudar a estos muchachos", dijo Pablo Guiñazú luego de la derrota en el clásico ante Instituto. /// CEDOC PERFIL

Bala de plata

Talleres recién volverá a competir en la Liga Profesional el segundo fin de semana de julio, cuando se ponga en marcha el Torneo Clausura. Mientras tanto, buscará salvar la primera mitad de año, tratando de alcanzar la ecuación que le permita prolongar su participación a nivel internacional.

No la tiene sencilla el cuadro de barrio Jardín, que marcha último en el Grupo D, luego de las sucesivas derrotas frente a Sao Paulo (0-1), Libertad (0-2) y Alianza Lima (2-3). El conjunto que dirige Guiñazú (al menos, hasta nuevo aviso) iniciará las revanchas jugando los próximos dos jueves en el Kempes, primero ante los paraguayos y luego contra los peruanos, y el martes 27 de mayo completará el fixture visitando a los brasileños.

Si esta semana Talleres no vence a Libertad en el Estadio Kempes y Alianza Lima le gana a Sao Paulo en Perú, el Albiazul quedará fuera de los dos torneos de clubes de la Conmebol.

De los nueve puntos que le restan disputar, Talleres debe obtener al menos siete (dos triunfos y un empate) para sostener la chance de clasificar entre los dos mejores de su zona y pasar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Caso contrario, su máxima aspiración será quedarse con el tercer puesto, lo que le permitiría sumarse a la Copa Sudamericana como ‘equipo transferido’ y afrontar un playoff preliminar a la instancia donde los 16 mejores de esa competencia se cruzarán por eliminación directa.

TIEMPO DE REVANCHA. El próximo jueves, la ‘T’ afrontará un partido clave para su futuro inmediato, frente a Libertad de Paraguay como local. /// PRENSA LIBERTAD

Talleres recibirá este jueves a Libertad (segundo, con 6 puntos) con el resultado puesto del duelo que Alianza Lima (tercero, con 4) y Sao Paulo (puntero, con 7) protagonizarán 48 horas antes. En este contexto, el mejor escenario para el elenco cordobés sería un triunfo propio y un traspié de los peruanos. La peor hipótesis, con eliminación incluida, se confirmará en caso de que confluyan un empate o una derrota del Albiazul frente a los guaraníes y una victoria de Alianza Lima en su choque con Sao Paulo.

Teniendo en cuenta el largo receso de casi 10 semanas que deberá soportar en la competencia local, la continuidad en las Copas también es una necesidad imperiosa para la economía de Talleres. Si el equipo continúa en la Libertadores, la tesorería albiazul se asegurará un premio de US$ 1.250.000 -equivalente a la mitad de su presupuesto mensual-, mientras que pasar a la Sudamericana le representaría un ingreso de US$ 500.000. Si gana los dos partidos que necesita para no caerse del cuadro del principal torneo de clubes del continente, embolsará un extra de US$ 660.000.