La implosión en la UCR de Córdoba dejó al margen de la contienda electoral de octubre a su “candidato natural”, Rodrigo de Loredo, y dejó en cancha a su opositor interno Ramón Mestre con el sello partidario. Un escenario raro el que se configuró con la implosión de la rosca judicializada de la interna en Casa Radical ante el “factor Milei”.

Desde el círculo próximo al diputado lanzan durísimas acusaciones contra el exintendente capitalino, a quien acusan de llevar al extremo “una jugada funcional al peronismo”, con ayuda del juez kirchnerista Miguel Hugo Vaca Narvaja. Al filo del cierre de listas, De Loredo anunció que no juega con La Libertad Avanza (LLA) y se vuelve a su casa, mientras Mestre va con la Lista 3.

“No me pongo en víctima, es lo que es, los que se prestan a ese juego allá ellos … víctimas, las pelotas”, cruzó De Loredo a Mestre, a través de las redes. En su mensaje, el referente radical rechazó la “invitación” que le hizo Lule Menem, el emisario de Karina Milei, a sumarse en el puesto 3 de la lista violeta.

Así llegó la confirmación al adelanto de Perfil Córdoba en la edición del domingo pasado. Pero, también, el por qué: su negativa a la “sumisión” que exige el poder libertario. “Dudo que la obsecuencia o la sumisión sean constructivas. Incluso me parecen comportamientos débiles o tibios”, remató.

Los del palo y sus aliados salieron a bancarlo, en medio de un efecto dominó que produjo el desgaste de las internas que terminó en una implosión en la UCR cordobesa. Cerca de Mestre se afirmaba que la mayoría de los núcleos internos iba a jugar dentro del partido para las Legislativas, especulando que De Loredo se iría con Javier Milei. La decisión del diputado nacional solidificó el alineamiento de poder en el radicalismo con tonada, que declarará su prescindencia en los comicios de medio término.

“Desensillar hasta que aclare”, dijo un boina blanca leal al referente radical ante un “escenario oscuro”, que pesa sobre el líder libertario. El desgaste de la gestión ya se hace sentir. Los sondeos lo marcan. En esa línea, la jugada de los cinco gobernadores del “Grito Federal” muestra el camino. La próxima incorporación sería la de otro radical, el correntino Gustavo Valdés, y prometen seguir sumando. No es casual que, ahora, los mandatarios se le animen a la confrontación directa con Milei.

Respaldo interno

El jefe del bloque de legisladores UCR, Matías Gvozdenovich, calificó como “un acto de grandeza” la decisión adoptada por De Loredo. “Él le demostró a la política y a los cordobeses que no pretende un cargo para estar prendido de la teta (del Estado), como está la mayoría de los peronistas hace 26 años, sino que él quiere gobernar Córdoba y la mejor forma es con gesto, con humildad y con trabajo”, afirmó.

“Queda bien claro que no estaba detrás de un cargo. Sí buscando el camino de la construcción para conformar una gran alianza opositora a este oficialismo provincial, para ser la alternativa válida y, en definitiva, gobernar Córdoba en el 2027 y sacarla de esta crisis en la que está: inseguridad, presión impositiva y tarifaria, jubilaciones y salarios de pobreza. Ese camino ahora es el que comienza”, aportó Miguel Nicolás.

Para el presidente departamental de la UCR Marcos Juárez, José Muguerza, se trató de un mensaje “muy valioso”. “Los radicales del interior estamos de acuerdo con que Milei haga el achique, pero hay límites que no podemos pasar”, dijo acerca del ajuste en discapacidad. “La UCR tiene hoy un problema y una solución. El problema es que tiene un solo candidato para el futuro. Y la solución es De Loredo. Tiene el tema solucionado”, concluyó el ex intendente de Guatimozín.

“A veces, las mejores decisiones son difíciles de tomar. Córdoba se perdió el privilegio de tener un gran diputado nacional, Rodrigo de Loredo. No abandonamos el viaje, solo salteamos esta parada, y nos prepararemos para nuestro único destino: gobernar Córdoba”, resaltó la lugarteniente deloredista Alejandra Ferrero. Los “trolls” (opositores internos) le salieron al cruce. “Está haciendo la peor presidencia de bloque de la historia de la UCR” en Diputados. Fue una síntesis de la dura crítica en las redes sociales.

Seducción recargada

Sin De Loredo en la cancha y con Mestre batallando desde muy atrás con la Lista 3, la mirada se posa sobre el juego de los intendentes radicales rumbo a las legislativas de octubre. Un núcleo duro importante se mantiene encolumnado detrás del referente radical pensando en 2027. Y, sin decirlo, se declarará prescindente en este turno electoral.

“Con Ramón no van a jugar”, aseveró un radical con despliegue territorial en el interior, aunque en el mestrismo sostienen otra cosa. “La inmensa mayoría bien”, retrucó un interlocutor muy cercano a quien encabezará la boleta de la UCR. La oposición de Más Radicalismo que impuso su lista en la interna judicializada ya prendió motores en su armado electoral de cara a octubre.

En este plano, hay versiones cruzadas, pero convergen en un punto en común. La queja por el “desgaste tremendo” de la interna y el “operativo seducción” recargado del Centro Cívico a los intendentes boina blanca. “Van a jugar con Llaryora porque le van a dar ATP (aportes provinciales) como loco a todo el mundo”, lanzó un radical del interior.

Un interlocutor válido aportó su lectura del nuevo escenario que se configuró. La implosión de la UCR “es la excusa perfecta” para saltar el charco hacia el cordobesismo, dijo. Sin embargo, un correligionario fiel a De Loredo le bajó la espuma: “Son pocos y ya se sabe quiénes son”.

Habrá intendentes del palo radical que jugarán para Juan Schiaretti, pero “lo harán por lo bajo”, coincidieron en señalar dos radicales con base en el interior. “Y si el otro (por Milei) no le da nada a nivel nacional”, sentenció uno de ellos al exhibir el juego que se viene en la carrera electoral. En el PJ se entusiasman con ganarle al líder libertario en territorio cordobés.

“Nosotros tenemos un acuerdo de gobernabilidad”, declaró una fuente con despacho en El Panal al referirse a la relación que mantienen con los intendentes radicales. El paso siguiente es que tome forma en el plano electoral. El acuerdo de LLaryora con sus pares radicales (Maximiliano Pullaro y Carlos Sadir) es una carta a favor del PJ que genera expectativas. “No hubo intendentes representados en las listas de Mestre y De Loredo para la interna”. Fue el ácido comentario de un radical distanciado de la estructura orgánica partidaria.