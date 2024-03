Traspaso de choferes de Ersa a Tamse: la oposición pide conocer las condiciones de contratación

Cuando se cumple un mes del inicio del esquema provisorio del sistema de transporte urbano tras la salida de Ersa, concejales del bloque de la UCR buscan que el Ejecutivo municipal explique bajo qué condiciones de contratación fueron traspasados 1.185 empleados de esa empresa a la estatal Tamse.

La presidenta de ese bloque de la oposición, Elisa Caffaratti, le pidió al intendente Daniel Passerini que presente el contrato y las condiciones bajo las cuales la empresa estatal Tamse absorbió a los empleados y los corredores de la empresa Ersa.

“En un abrir y cerrar de ojos, el Municipio se hizo cargo de casi 1.200 nuevos empleados por el traspaso de Ersa, cuyos sueldos se pagan con los impuestos. Mientras tanto, los vecinos rehenes de un transporte caro e ineficiente”, expresó la edil en un comunicado.

Además, desde la UCR exigen conocer en “detalle el plan de contingencia que se está llevando adelante en el transporte público de la ciudad, en el marco de esta transición”.

“Hace 10 años que se sabía que el contrato de concesión del transporte vencía el primero de marzo de 2024. No solo no hay lineamientos ni pliegos para una nueva licitación, sino que no sabemos en qué condiciones se concretó el traspaso ni de las unidades, ni de los nuevos empleados”, reprochó Caffaratti.

En su cuenta en X, la concejala endureció su postura al considerar que las autoridades municipales “condenan a los usuarios a un año más de transporte caro e ineficiente y a los cordobeses a seguir pagando”. “Por la improvisación, hoy los usuarios sufren hasta 1 hora de espera en las paradas, los horarios de los colectivos no coinciden con la App y las unidades están en mal estado”, remarcó.