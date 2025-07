Tres futbolistas cordobesas jugarán la Copa América 2025

En coincidencia con el epílogo del Mundial de Clubes y con el primer capítulo del Torneo Clausura de la Liga Profesional, el sábado 12 de julio comenzará a rodar la pelota en la Copa América Femenina 2025, certamen que tendrá como sede a Ecuador y que se disputará hasta el 2 de agosto.

Tres futbolistas cordobesas integran la lista de buena fe de la Selección Argentina, que formará parte del Grupo A y se enfrentará sucesivamente a lo representativos de Uruguay, Chile, Perú y al elenco anfitrión. Se trata de Betina Soriano, Paulina Gramaglia y Florencia Bonsegundo, quienes fueron incluidas por el entrenador Germán Portanova en la nómina que la AFA presentó formalmente en la sede de la Conmebol.

Soriano tiene 31 años y es una de las pioneras del fútbol femenino cordobés. La mediocampista juega actualmente en Belgrano y en su foja de servicios también registra pasos por Talleres y Sporting Football Club de Costa Rica. Con el seleccionado albiceleste jugó el Sudamericano y el Mundial de la categoría Sub 20 en 2012, y también participó en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y de Toronto 2015.

Gramaglia, de 22 años, es la goleadora histórica del Bragantino Red Bull de Brasil, club al que se incorporó en 2023, cedida por Houston Dash de Estados Unidos. La delantera inició su carrera en Talleres, donde también ostenta la ‘chapa’ de máxima artillera del club, y antes de emigrar al extranjero tuvo un paso por filas de UAI Urquiza. Con el representativo de la AFA disputó el Mundial de Australia-Nueva Zelanda dos años atrás.

Bonsegundo, que cumplirá 32 años el próximo 13 de julio, es la única de las tres embajadoras de Córdoba que acredita experiencia en la Copa América, ya que jugó los torneos de Ecuador 2014, Chile 2018 y Colombia 2022, marcando goles en todas las ediciones. La mediocampista de Morteros, actual jugadora de Madrid Club de Fútbol Femenino, también representó al país en el Mundial Sub 2020 de Japón 2012, los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, y los Mundiales de Francia 2019 y Australia-Nueva Zelanda 2023.

Pasaporte olímpico

La Copa América 2025 se disputará íntegramente en la ciudad de Quito y tendrá tres escenarios diferentes: el Estadio Banco Guayaquil, que pertenece a Independiente del Valle; el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, donde oficia de local Sociedad Deportiva Aucas; y el Estadio Rodrigo Paz Delgado, ‘La Casa Blanca’, el reducto de Liga Deportiva Universitaria.

Los 10 seleccionados participantes estarán divididos en dos grupos de cinco equipos (el Grupo B estará integrado por Brasil, Bolivia, Colombia, Paraguay y Venezuela) y los dos mejores de cada llave clasificarán a las semifinales, mientras que los terceros se enfrentarán entre sí para dirimir el quinto puesto. El encuentro definitorio se jugará el sábado 2 de agosto.

EL FIXTURE DE ARGENTINA: 1° fecha (sábado 12/7): libre; 2° fecha (martes 15/7): vs. Uruguay; 3° fecha (viernes 18/7): vs. Chile; 4° fecha (lunes 21/7): vs. Perú; 5° fecha (jueves 24/7): vs. Ecuador.