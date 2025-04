Uber en Córdoba: con cinco proyectos arrancó el debate en el Concejo Deliberante

Uber centralizó la discusión en la comisión de Servicios Públicos de Movilidad y Tránsito. Se presentaron cinco proyectos para regular el funcionamiento de las aplicaciones que vincular a conductores, autos y pasajeros. Entre los ediles hay más puntos divergentes que coincidencias.

Quien conduce el debate es el oficialista Marcos Vázquez, que debe hacer equilibrio en abrir el juego con la oposición y consensuar una ordenanza que no afecte la prestación de los servicios de taxis y remises, generando que todo pase a ser capitalizado por las aplicaciones. El recientemente un fallo del Tribunal Superior de Justicia puso en evidencia la necesidad de dictar un marco legal para esa actividad.

En la mesa hay cinco iniciativas: dos de la concejala Jéssica Rovetto Yapur (Cordobeses por la Libertad); del concejal Gabriel Huespe (Ciudadanos); del bloque de la UCR; y del bloque oficialista.

En el transcurso del debate, surgió un eje en el que hubo coincidencia generalizada: la necesidad de regular las aplicaciones. Al mismo tiempo, quitarles regulaciones y exigencias burocráticas a taxistas y remiseros, para que puedan competir mejor con las apps.

Uno de los primeros ejes, giró en algo no menor: definir si las aplicaciones son un servicio privado o púbico. La intención de la oposición es considerarlo un “Servicio Privado de Interés Público”, diferenciado de la regulación de taxis y remises, que se consideran servicio público.

Hay puntos donde el consenso parece cercano, como es el caso de que los prestadores deben inscribirse, tener pólizas de seguro, carnet de conductor profesional, no tener antecedentes penales, hacer ITV, autos de hasta 10 años de antigüedad y tributar. Más diferencias hay en cuestiones como el ploteo de vehículos sí o no; limitar o no la cantidad de horas de trabajo; y qué hacer con el esquema tarifario.

Vázquez pidió prestar atención en definir si se tarifa los viajes de manera oficial, y aclaró que la cantidad de vehículos habilitados debería definirlo el Ejecutivo. En caso de limitarlo a 2000 autos, como resultado de una vieja ordenanza es algo a definir de manera conjunta con los técnicos y especialistas. "Muchos proponen la desregulación total, nosotros tenemos que dar respuestas a los vecinos, llevándole tranquilidad", remarcó el presidente de la comisión.

Que dijeron los concejales de Uber

Rovetto Yapur opinó que, en un contexto de crisis en el servicio de transporte urbano, de falta de trabajo y de cambios en la vida cotidiana por impacto de las nuevas tecnologías, las apps “vienen a aportar soluciones para los vecinos”, y dijo que “el Estado debe permitirlas y promoverlas”. “Hasta ahora, la única respuesta fue prohibirlas, y no funcionó”, agregó.

Mencionó estadísticas según las cuáles en países como Brasil, Chile o México, los conductores de vehículos contratados mediante apps “tienen ingreso bruto promedio tres veces superior al salario mínimo vital y móvil”, y que en Córdoba ganan hasta cinco veces más que esa misma referencia. “Perciben entre $70.00 y $100.000 diarios”, graficó.

Huespe defendió su proyecto con el argumento de que hay una demanda insatisfecha en materia de transporte, que las aplicaciones pueden cubrir, y también destacó la generación de puestos de trabajo. “Las apps permiten vincular esa demanda, con quienes quieren ofrecer el servicio. La Justicia habló y dijo que es un tema de interés público, que no puede quedar en un vacío legal. Nos tenemos que hacer cargo de regular”, puntualizó.

Desde la UCR, Javier Favre pidió despojarse “de fanatismos ideológicos y partidarios, y legislar para el progreso y la modernidad. Hay nuevas formas de vinculación laboral, de prestación de servicios, de economías colaborativas. Si regulamos en exceso, vamos a desnaturalizar el espíritu colaborativo de las aplicaciones. Los controles estatales al transporte han demostrado ser ineficientes. Al control real lo aplica el usuario al elegir qué sistema usa y poner estrellitas o no a la calidad del servicio”, opinó.

Desde el oficialismo, Marcos Vázquez planteó que buscan “generar condiciones de igualdad, para asegurar trabajo. Nos interesan los vecinos y las 6.000 familias que hay detrás de los taxistas y remiseros, que tributan y cumplen requisitos para trabajar. Las corporaciones verán si se quedan o se van. Queremos avanzar tecnológicamente y sumar las apps, pero que también los taxis puedan utilizarlas y transformarse”, sostuvo.

Por su lado, Laura Vilches (FIT) Vilchez pidió “desalentar el transporte privado y priorizar el transporte público y masivo”. “Quienes dicen que las apps son solución a la falta de trabajo, solo están mirando el último eslabón del sistema. No pido que desaparezcan las apps, ya que siempre tendrán su demanda. Pero si muchos usuarios van hacia ese sistema es porque el transporte masivo no les está dando respuestas. Los choferes que se suman a las aplicaciones son trabajadores, docentes, profesionales, que lo hacen para sumar unos pesos, porque no llegan a cubrir sus necesidades económicas básicas”, opinó.