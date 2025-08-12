Un hombre, de 23 años fue detenido acusado del abuso sexual a una joven a la que contactó mediante la aplicación Tinder en la ciudad de Córdoba.

Abuso

El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, confirmó "este hecho en el que por supuesto no se da a conocer ni la identidad de la víctima ni detalles más íntimos de esta situación".

"Una joven que no es de Córdoba, que seguramente ha caído a través de la aplicación Tinder, conoció una persona el sábado a la noche", contó el funcionario.

"Al llegar esta persona la habría abusado sexualmente y le habría robado su celular. Y a la mañana siguiente esta persona ya estaba detenida", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Tinder

"Fue en la zona del barrio Güemes, pero se hizo la denuncia, inmediatamente actuó investigación criminal, se detuvo la persona. Pero me parece que lo más importante de destacar es que se tenga absoluta precaución con las aplicaciones de este tipo", concluyó Quinteros.

Otra denuncia de abuso

La Justicia investiga también a un policía retirado que habría abusado de un niño en una casilla de la fuerza policial ubicada sobre avenida Costanera, a la altura de barrio Yapeyú de la capital cordobesa, según informó la emisora cordobesa.

Aún no hay imputados ni detenidos en la causa. El expediente está a cargo de la Fiscalía de Delitos Sexuales.