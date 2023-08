Un dogo de Burdeos atacó a una embarazada en el country Manantiales 2

Un perro dogo de Burdeos atacó a una embarazada en el country Manantiales 2 de la ciudad de Córdoba.

El episodio ocurrió el domingo pasado cuando la mujer paseaba con su hijo de cinco años por el barrio privado.

Preocupación

“Fui hasta su casa y me trataron muy mal. Tuve que llamar a la Policía pero tampoco le mostraron el carnet a ellos” , contó Marcos, pareja de la mujer, quien resultó con lesiones leves en el antebrazo y la cadera.

La preocupación de la familia es que por en su estado no pueden aplicarle la vacuna triple viral, que se utiliza como prevención en estos casos.

Ataque

“Los dueños no se hicieron cargo de nada, no asistieron a mi pareja, la dejaron caminar sola tres cuadras chorreando sangre y gritando. No les importó que ella estuviera embarazada”, agregó en declaraciones a El Doce.

“Si el perro lo agarraba a mi hijo hoy estaríamos hablando de una tragedia”, enfatizó el hombre.

“No es la primera vez que anda suelto. Lo sacan a pasear sin bozal y no tienen un cartel de advertencia en su casa”, denunció.

La presentación fue realizada ante la Justicia y está caratulada como “lesiones leves”.