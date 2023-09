Una de las claves de la causa contra Alicia Peresutti es un presunto fraude a la Senaf

El 1 de septiembre causó un fuerte impacto político la detención de Alicia Peresutti, una activista en contra de la trata de personas, escritora y exfuncionaria de la Defensoría del Pueblo de Villa María. Junto a ella también fueron aprehendidas, por orden de la fiscal de Villa María Juliana Companys; la intendenta electa de Ballesteros, Graciela Sánchez, y Lorena Pinta. A los cuatro días, la jueza de Control María Soledad Dottori resolvió la excarcelación de las tres, decisión que ya fue apelada.

Peresutti, Sánchez y Pinta están imputadas por 14 hechos calificados como asociación ilícita, defraudación contra la administración pública, peculado de servicios y falsificación de instrumento privado.

Una de las claves de la investigación son los contratos que vincularon a las asociaciones Nazareth y Mama Antula a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) de la Provincia de Córdoba, la víctima de las presuntas irregularidades. Pero sería tan sólo una de las líneas del expediente judicial. No se descarta que otros organismos estatales, que contrataron a esas instituciones, hubieran sido perjudicados.

El problema no son los convenios firmados porque fueron hechos respetando la normativa, sino las rendiciones de gastos: facturaciones posiblemente falsas de servicios no prestados o compras no realizadas. En eso consiste la pesquisa.

Convenio. En agosto del año pasado, la Asociación Civil Mama Antula –creada en 2021– fue admitida por el Ministerio de Justicia de la Provincia para integrar el Programa Organismo de Gestión Asociada (OGA) de la Senaf para dar contención y tratamiento a niños y adolescentes que requieren protección o presentan cuadros de adicciones problemáticas. El domicilio legal coincide con el de Lorena Pinta, una empleada administrativa que pasó de trabajar en Nazareth a Mama Antula.

Convenio con Senaf

La Provincia pagaba por alimentos de los niños judicializados por la ley 9.904 (de protección de las infancias). Sin embargo, Mama Antula recibía donaciones del Mercado de Abasto y de la carnicería Don Mario. Hay conversaciones telefónicas que revelan que Peresutti habría pedido facturas para justificar erogaciones y recomendaba “que no tengan alcohol”, porque en ese caso no podían justificar los gastos.

A cada pago que hacía Senaf tenían que rendir cuentas para habilitar la próxima remesa de dinero, presentando facturas de monotributistas o de compra de alimentos.

La Justicia encontró comprobantes de personas que no habrían trabajado en el lugar, de hijos de empleados o familiares de jóvenes alojados. Varios de ellos ya declararon en la causa.

CASA NAZARETH. Tenía convenios con obras sociales y organismos públicos municipales, provinciales y nacionales porque brindaba asistencia y tratamiento de adicciones.

La investigación comenzó a partir de otra pesquisa. En febrero último, cuando fue detenido Ernesto Lazarte, acusado por tres hechos de presunto abuso sexual, entre los elementos secuestrados se encontraba su teléfono personal. Cuando la División de Investigaciones analizó su contenido saltaron a la luz conversaciones con Alicia Peresutti. “Los chat son lapidarios, son confesiones”, comentó un investigador que vio el intercambio de mensajes. “Abiertamente pedían facturas truchas”, precisó. La investigación intenta determinar si los comprobantes presentados corresponden a compras reales o inexistentes.

Peculado. Hay otro hecho en la investigación: es un contrato que Peresutti pidió al municipio de un trabajador para la Defensoría del Pueblo que ella dirigía. En vez de trabajar en el organismo comunal le ordenó cumplir tareas en Casa Nazareth. Era operario de la organización civil pero su sueldo lo pagaba la Municipalidad.

El rol de Sánchez y Pinta. Las dos mujeres cumplían funciones administrativas en Nazareth. Ambas estaban autorizadas a retirar fondos de las cuentas de la ONG en el banco y debían remitir a Senaf la rendición de cuentas. Apenas la fiscal realizó allanamientos y secuestró documentación, el Ministerio de Justicia fue informado y resolvió, de inmediato, la relocalización de 13 niños y niñas que eran alojados en Nazareth.

Vínculo entre ambas asociaciones. Nazareth y Mama Antula estuvieron íntimamente relacionadas. Cuando la primera presentó problemas económicos, Lazarte pidió ayuda a Alicia Peresutti. La dirigente que lidera Vínculos en Red, otra ONG dedicada especialmente a la contención de víctimas de trata, creó Mama Antula. Esto ocurrió en 2021.

Fuentes del Ministerio de Justicia señalaron que ambas funcionaban en edificios muy próximos. Sin embargo, en la investigación penal la sospecha es que Mama Antula se habría creado para absorber los contratos de niños desprotegidos sin sede, independiente de Nazareth.

Otro indicio son los nombres de las autoridades. La presidenta de Mama Antula es Graciela Santina Sánchez (imputada en la causa); el vicepresidente es Juan Manuel Barrera y el revisor de Cuentas es Gino Picatto, la pareja y el hijo de Peresutti, respectivamente. Lorena Pinta aparece como tesorera y es la expareja de Lazarte.

La defensa de Alicia Peresutti está a cargo del abogado Darío Vezzaro. Ante una consulta de este medio, respondió que espera la indagatoria de su asistida para conocer los hechos que se le imputan. Todavía no hay fecha para ese trámite.

EN ROMA. Alicia Peresutti visitó en varias oportunidades al Papa Francisco. El año pasado se reportaron 14 viajes al Vaticano.

Gestiones. Apenas advirtió que la Justicia comenzó a investigar a las asociaciones Nazareth y Mama Antula, Alicia Peresutti comenzó una ronda de contactos con autoridades y dirigentes políticos de la Provincia y Nación. Todo quedó grabado en su mensajería. Incluso pidió asesoramiento a un alto funcionario del Ministerio Público Fiscal en Buenos Aires.

Llegó a escribirle hasta a Sergio Massa, actual ministro de Economía de la Nación y candidato presidencial, pero éste no le respondió. Quien sí le contestó fue el Papa Francisco, con quien mantiene una larga amistad por su actividad relativa a la trata de personas.

Según conocidos de larga data, el vínculo se inició por intermedio de Gustavo Vera, de La Alameda, muy cercano a Jorge Bergoglio desde que era arzobispo de Buenos Aires. Hay un dato que revela la cercanía de Peresutti al Sumo Pontífice.

A lo largo del año pasado viajó 14 veces al Vaticano. Quienes la conocen dicen que suele alojarse en Santa Marta, una de las residencias vaticanas. Se investiga si esos viajes fueron facturados por Vínculos en Red.

PERESUTTI HABLA DE ENSAÑAMIENTO EN SU CONTRA

La semana pasada, Alicia Peresutti presentó una carta pública en la que dio su versión sobre la causa judicial que la tiene como protagonista. Se definió como “perseguida judicial” y dijo que su detención constituyó “privación ilegítima de la libertad”.

“Lo que la fiscal llama asociación ilícita es la solidaridad entre ONG pobres que trabajamos con los más vulnerables”, sostuvo. En declaraciones a El Diario de Villa María habló de “ensañamiento” y defendió su actuación señalando que es una “de las pocas funcionarias que salió más pobre que cuando entró”.

Relató que supo que en la Municipalidad la fiscal había pedido su legajo, “todo era hacia mí”, dijo y agregó: “Estaba preparada para un tiro, pero no para esto”. Interpretó que la causa judicial es un “disciplinamiento” y señaló que “nadie más va a querer trabajar en organizaciones como éstas”.