Unicameral: fricción constante por paridad en el choque de fuerzas

El brazo parlamentario del poder llaryorista decidió no sesionar todos los miércoles. No hay una norma que lo establezca, pero si una máxima de los usos y costumbres desde que el Poder Legislativo se convirtió en Unicameral. El PJ basa su argumento en que la dinámica parlamentaria cambió 180 grados con el escenario de paridad. Ante lo inédito de la nueva composición, el arco opositor le cuestiona al oficialismo continuar manejándose como “patrón de estancia”.

Lo que se vivió a mediados de la semana pasada, con la frustrada sesión que impulsó el interbloque Juntos por el Cambio (JxC) ante la negativa del peronismo de dar el debate en el recinto, fue la muestra cabal de la irrupción de la nueva dinámica legislativa que impuso el oficialismo. No obstante, la oposición estuvo a un voto (faltó un radical por un hecho fortuito) de alcanzar el quorum para abrir el plenario.

Como si no hubiera temas para tratar y problemas para resolver, el PJ decidió que no sesionará todos los miércoles. De contragolpe, el arco opositor lo acusa de incumplir lo resuelto por el pleno en la sesión preparatoria del 7 de diciembre del año pasado.

Las dos bancadas mayoritarias no tienen la llave del quorum propio. Tanto el oficialismo como JxC necesitan de aliados de los monobloques –Bloque Cordobés (un satélite del PJ), La Libertad Avanza, Creo en Córdoba, Encuentro Vecinal y el FIT-Unidad– para debatir en el recinto.

Ante la negativa de la bancada oficialista, los cambiemistas junto a aliados opositores (35 voluntades) buscaron dar un golpe de efecto con el propósito de sesionar la semana pasada, pero un hecho fortuito derrumbó la jugada que buscaba torcer los designios del PJ. Faltó uno de los propios.

La ausencia del radical Ariel Grich, debido a un accidente de tránsito cuando viajaba desde Río Cuarto a Córdoba, generó ruido interno con coletazos que aún persisten. Hay un manto de dudas que despertó la desconfianza en más de un opositor. Pese a salir ileso, “el médico que lo atendió le aconsejó no viajar”, dijo un boina blanca al salir en su defensa.

Un legislador del ala dura radical, en su ácido comentario, reconoció que “hasta esto le sale bien al PJ”, pero advirtió de la “fortaleza” del espacio cambiemista que se muestra compacto para darle batalla al oficialismo.

Juntos estuvo a un legislador de torcerle el brazo a Hacemos Unidos por Córdoba. En el PJ siguen buscando un opositor que pase a sus filas. Tras lograr activar el bloque satélite de la capitanista Karina Bruno, que juega en espejo, el oficialismo fogonea un nuevo pase para romper con la paridad. Las miradas apuntan a la bancada del PRO.

Lógicas contrapuestas. El problema no es la falta de diálogo, al menos los llamados cruzados son permanentes entre peronistas y opositores. Hay un mar de fondo que se alimenta por las lógicas contrapuestas sin punto de conexión, marcadas por los intereses distintos de oficialistas y opositores.

Ante el choque de fuerzas y la fricción constante, la brecha no se achica. Y semana tras semanas surgen ‘focos de conflicto’. De ambos lados se acusan mutuamente de romper acuerdos. La tensión es tal que entre departamentales opositores se escucha el pedido de bajar los decibeles de la confrontación porque las gestiones para los territorios están ‘frizadas’.

El oficialismo mueve sus fichas de acuerdo a la agenda que fija el gobierno de Martín Llaryora. Y está bien que así sea. No obstante, la oposición fogonea otro temario que tiene que ver con su función de control, delegada por el voto popular.

En medio del tironeo en el micro mundo parlamentario está la sociedad. No hay margen para no atender el reclamo del ciudadano de a pie ante una crisis social y económica asfixiante. El ‘factor Milei’ se fortaleció en su avanzada contra “los privilegios de la casta política”. No se puede desatender –por acción u omisión– esa demanda que surgió de las urnas.

Unicameral: la Cámara delegó en Prunotto la integración de las comisiones

Dinámica a la carta. El ala dura opositora le reprocha al peronismo imponer esta nueva mecánica de funcionamiento incumpliendo lo acordado por el pleno. “Si basan sus argumentos en la paridad… ¿por qué se maneja como patrón de estancia?”, lanzó una voz halcón de JxC. De igual modo, al rechazar el atropello oficialista, cuestionó: “Juegan con torpeza y nos torean”.

“El que suspende las sesiones unilateralmente y cambia las reglas de juego es el oficialismo. El PJ no abre el diálogo y no quiere trabajar. Acá hay un doble discurso: se van a Buenos Aires y piden diálogo y acá atropellan. Nos enteramos por un correo que suspendían la sesión”, fustigó la radical Alejandra Ferrero.

En la misma línea, el juecista Walter Nostrala responsabilizó a la mayoría oficialista de ser ellos “los encargados de garantizar que acá vengamos a sesionar” y remarcó: “El peronismo no quiere que nos juntemos a debatir”.

Desde el vecinalismo, Rodrigo Agrelo apuntó con dureza: “El PJ se ha dispuesto a cerrar el parlamento como ámbito de discusión y esto es parte de una cadena: primero vaciaron el Tribunal de Cuentas; ahora, pretenden paralizar la Legislatura, y el próximo paso va a ser copar el Tribunal Superior de Justicia”.

“Somos de la idea de trabajar todos los miércoles. Es una decisión que tomó la Cámara. No la tiene que cambiar el oficialismo por su cuenta y orden, arrogándose facultades que no tiene”, afirmó el libertario Agustín Spaccesi, quien enfatizó: “Desde el oficialismo se le quiere bajar el volumen al parlante que es la Legislatura de la problemática que día a día enfrentan los ciudadanos de la provincia”.

Al salir al cruce, en el oficialismo acusan al interbloque cambiemista de romper acuerdos y tener diferentes interlocutores en un diálogo necesario para arribar a los consensos de funcionamiento del cuerpo.

Ante lo sucedido el miércoles pasado, el legislador Facundo Torres le cuestionó a la oposición cambiemista el buscar montar un show mediático y pidió “madurez política” para poder avanzar en sesión sobre “los temas importantes que a los cordobeses les preocupan, no que a los políticos –para tener cámaras y micrófonos– les preocupan”, contragolpeó.

Comisiones. En su contraavanzada, el PJ puso en marcha la conformación de las comisiones. Ya se constituyeron 19 de las 30 que se fijaron. El acuerdo de que 10 estén en manos de la oposición se mantiene, pero surgieron dos focos de conflicto que puso a JxC con la guardia en alto.

En Legislación General, el PJ boicoteó el acuerdo en torno a que la vicepresidencia quede en manos de Nostrala. Dicen que hubo “una rebelión de la tropa” en el peronismo, pero otras voces apuntan a las espadas oficialistas. En JxC dicen que este “error” se subsanará; eso está por verse.

El otro caso de tensión pasó en Niñez. En principio, la presidencia estaba destinada a Agrelo. Al momento de constituirse la comisión, sus integrantes votaron que sea Mauricio Jaimes. Tanto el radical como el vecinalista se llevaron una sorpresa. Este último blanqueó su “disconformidad”.

Una voz radical advirtió que la jugada oficialista busca “sembrar cizaña entre la UCR y Encuentro Vecinal”, para romper esa relación. En el PJ retrucan que los boinas blanca acompañaron esa decisión.